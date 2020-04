Quand l’enfer se déchaîne … Première bande-annonce et affiche «Paatal Lok»

Amazon a publié la première bande-annonce et affiche pour «Paatal Lok», nouvelle série originale en première sur Prime Video (au moins dans son pays d’origine, l’Inde) le 15 mai, rappelez-vous, le même jour que ‘L’unité’ de Movistar +.

Une série télévisée créée par Sudip Sharma (“ Udta Punjab ”) qui est soutenue en tant que producteur de Clean Slate Films d’Anushka Sharma, l’une des actrices les plus populaires et les mieux payées du pays d’Asie du Sud-Est.

Remplie de mystique, d’excitation et de drame, la dernière production originale d’Amazon Prime Video explore “les sombres secrets de l’immoralité”, selon son synopsis officiel. Inspiré par les royaumes antiques de “Swargalok” (Ciel), “Dharti Lok” (Terre) et “Patal Lok” (Underworld), ce conte d’action et de suspense néo-noir plonge dans l’interaction entre les quatre états de la démocratie “

Ce premier aperçu prometteur est le préambule de sa bande-annonce officielle, qui, comme annoncé dans la vidéo ci-dessous, verra le jour mardi prochain, le 5 mai.

Le doute, comme toujours, est de savoir si nous pouvons également le voir ici. Ou quand. Ou comment: Surtout, si nous pouvons le voir avec au moins des sous-titres en espagnol (comme le célèbre ‘Mirapur‘) ou si, au contraire, nous devrons nous contenter de sous-titres anglais (comme pour les non moins acclamés’ ‘Respire‘).

