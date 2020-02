Quand l’honneur était tout. Premier trailer de ‘The Green Knight’, le nouveau David Lowery

A24 a publié la première bande-annonce et affiche de «Le chevalier vert», adaptation et / ou réinterprétation cinématographique de ce que nous savons en Espagne «Sir Gawain et le chevalier vert», un roman métrique de la fin du XIVe siècle composé de quatre poèmes liés par l’utilisation d’un dialecte commun, la variété dialectale des Midlands du nord-ouest du milieu anglais.

Il s’agit du nouveau film écrit et réalisé par David Lowery, responsable de ‘A Ghost Story’ ou ‘The Old Man and the Gun’ et qui pour l’occasion, malgré un budget serré, a eu quelques effets spéciaux préparés par le Weta Digital par Peter Jackson.

Dev Patel dirige la distribution de cette toute nouvelle production aux États-Unis le 29 mai dans laquelle nous verrons également Alicia Vikander, Barry Keoghan, Ralph Ineson, Joel Edgerton ou la jeune Erin Kellyman.

L’équipe technique de «Le chevalier vert» Il comprend des contributeurs réguliers de Lowery tels que le directeur de la photographie Andrew Droz Palermo, le concepteur de production Jade Healy ou le compositeur intelligent Daniel Hart.

L’axe de l’histoire de «Sir Gawain et le chevalier vert» Il comprend de nombreux éléments, le principal étant le sujet de la décapitation, au cœur de la mythologie celtique, bien qu’il comprenne également des éléments de son époque, le plus important étant celui de la peste noire.

La seule copie originale de ce texte qui est conservée est celle trouvée dans le manuscrit, “Cotton Nero Axe”, qui est stocké au British Museum et contient également trois autres œuvres d’orientation plus chrétienne qui sont devenues connu sous le nom de «Pearl», «Patience» et «Purity».

J.R.R. Tolkien et Eric Valentine Gordon ont publié une édition académique du texte original en 1925. Une deuxième édition de ce texte a été faite par Norman Davis en 1967. Ce livre avec un texte anglais moyen avec des notes de recherche approfondies, est souvent confondu avec une traduction anglaise moderne préparé par Tolkien et publié avec les traductions de Pearl et Sir Orpheus.

De nombreuses éditions de ce dernier ouvrage, publié pour la première fois en 1975, nomment Tolkien auteur et non traducteur de l’œuvre; par conséquent, il est courant que Tolkien soit cité à tort comme l’auteur original de l’ouvrage.

