Quand nous prédisons que Marvel présentera le héros X-Men

Avec les X-Men de retour dans le Univers cinématographique Marvel plier à la suite de la fusion Disney / 20th Century Fox, ce n’est qu’une question de temps avant que le membre le plus célèbre de cette équipe de super-héros ne pénètre dans le MCU: Wolverine, un personnage qui a fait sa première apparition à part entière dans Marvel Comics dans Le numéro Incredible Hulk # 181. À partir de là, le personnage est devenu extrêmement populaire, en particulier grâce à ses apparitions lors de la prise de Chris Claremont sur la liste des X-Men. Cette popularité a rendu inévitable que Wolverine finirait par se frayer un chemin dans d’autres formes de médias, y compris le cinéma.

Wolverine a fait ses débuts sur grand écran dans le long métrage de 2000 X-Men, avec Hugh Jackman dans le rôle. Au cours des deux décennies suivantes, Wolverine est devenu un élément essentiel de la franchise de films X-Men et a même été à la tête d’une trilogie de films solo qui a culminé avec le succès au box-office nominé aux Oscars Logan. Que ce soit dans les bandes dessinées ou les films originaux de X-Men, Wolverine est devenu une figure favorite des fans. Maintenant que les X-Men sont prêts à subir une refonte complète sous Disney, il semble que ce ne soit qu’une question de temps avant que Wolverine ne fasse ses débuts dans le MCU.

Afin de répondre à cette question, il est important de ne pas regarder d’autres films X-Men, mais d’autres films MCU basés sur des personnages qui sont déjà apparus dans des films solo. En ce qui concerne les titres de The Incredible Hulk ou de Spider-Man de Tom Holland, Marvel Studios a fait très attention à ne pas simplement rechaper le terrain déjà couvert par les apparitions précédentes des personnages. Pour Incredible Hulk, cela signifiait faire un nouveau film qui incorporerait des méchants Hulk classiques plus reconnaissables des bandes dessinées. Pendant ce temps, les films MCU Spider-Man ont mis un point d’honneur à souligner l’origine du web-crawler – un élément précédant les entrées minimisées – tout en évitant les adversaires comme Doctor Octopus ou The Lizard que les versions Tobey Maguire et Andrew Garfield du personnage avaient déjà affrontées dans leurs films.

En gardant ces exemples à l’esprit, il est probable que l’approche de Marvel à l’égard des X-Men mettra également l’accent sur des aspects des bandes dessinées X-Men qui ont été ignorés par les films de la 20th Century Fox, ainsi que minimiser la présence d’éléments qui étaient à la pointe des précédents Productions X-Men. Considérant que Wolverine était le protagoniste de facto non seulement de ses trois films solo, mais aussi de tous les films X-Men sauf deux, on peut s’attendre à ce que Marvel Studios le mette en veilleuse. Au lieu que Wolverine soit à nouveau le personnage principal automatique, attendez-vous à ce que des personnages mutants moins connus prennent la vedette lors des premières apparitions MCU des X-Men.

L’amour clair de Marvel pour les efforts d’ensemble et les personnages plus obscurs à travers des films comme The Avengers, Guardians of the Galaxy et Eternals rend logique que l’accent soit mis sur les mutants qui n’ont pas encore vraiment eu la chance de briller. Cela rend les débuts de la phase 4 pour Wolverine assez improbables. Aucun des X-Men ne semble avoir de présence dans aucun des projets de Phase 4 annoncés, et il est douteux qu’une production cosmique comme Eternals ait de la place pour un caméo Wolverine.

Un film X-Men dans la phase 5 pourrait donner une apparence Wolverine, bien que ce ne soit probablement qu’une allumeuse pour son rôle dans la phase 6 et au-delà des aventures, tandis que l’accent principal restait sur d’autres personnages mutants. Bien que les fans de Wolverine auront probablement une longue attente jusqu’à ce que ce super-héros canadien réapparaisse sur grand écran, ils ont au moins vingt ans de films mettant en vedette Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine sur lesquels s’appuyer. Univers cinématographique Marvel prépare sa propre version du personnage.

