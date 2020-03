Quand Thor a trompé Superman

Thor et Superman se sont rencontrés très rarement, mais le Thunder God a réussi à tromper Clark Kent avec son propre déguisement.

Il faut reconnaître que Thor de Marvel et Superman DC Comics ils ont beaucoup en commun. Les deux ont un pouvoir divin, mais ils ont aussi leurs différences, la principale étant que le Dieu du Tonnerre ne cache pas son identité secrète.

Cependant, cela a changé brièvement lorsque Thor a choisi de se faire passer pour un mortel, de mettre une paire de lunettes et de porter ses cheveux différemment. Étonnamment, ce costume ridicule a fini par tromper nul autre que Superman.

Dans les premières apparitions de Thor dans Marvel, Stan Lee a jugé bon de créer une histoire dans laquelle Odin a transformé Thor en un médecin du bâton de marche nommé “Donald Blake” pour lui enseigner l’humilité. Le personnel se transformait en marteau Mjolnir de Thor et transformait Blake en Thor à chaque fois que Blake le frappait au sol, et Thor pourrait également utiliser la même magie pour redevenir Blake s’il le souhaitait.

Cependant, lors de la première aventure du dieu du tonnerre avec son allié extraterrestre Beta Ray Bill, Odin transfère le sort qui permet à Thor de se transformer en Donald Blake de Mjolnir au Stormbreaker de Beta Ray Bill. Cela permet à Beta de se transformer à nouveau sous sa forme extraterrestre d’origine, mais cela détruit efficacement le Dr Donald Blake.

Nick Fury entre en action.

Sentant toujours le besoin de marcher parmi les humains, Thor contacte Nick Fury et lui demande de l’aide pour créer une nouvelle identité. La solution de Fury est que Thor s’habille simplement avec un jean, un T-shirt et mette ses cheveux longs avec une queue de cheval. Il crée également de fausses pièces d’identité pour Thor sous le nom de “Sigurd Jarlson” et l’installe dans un appartement à Brooklyn (puisque Manhattan est en dehors de la fourchette de prix de SHIELD).

Se sentant comme si le physicien géant pouvait encore le trahir, Fury donne des lunettes à Thor et dit: “Ils ont toujours travaillé pour cet autre gars.” Lorsque le dieu du tonnerre exprime ses doutes, Fury propose de l’emmener en conférence de presse pour essayer son nouveau costume. Lorsque Thor ouvre la porte, il frappe un journaliste maladroit qui se révèle être Clark Kent. S’excusant, Thor aide Clark à se relever tandis que Lois Lane les amène tous les deux à la conférence de presse. Quand Superman se tourne pour partir, il regarde curieusement Thor en pensant, “Merde, ça ressemblait à … Ça aurait pu être … J’aurais juré … naaah.”

Étonnamment, ce n’était pas la première fois que Clark Kent apparaissait dans une bande dessinée Marvel en dehors d’un événement crossover majeur Marvel / DC.

Clark et Lois ont fait plusieurs apparitions dans des histoires de Marvel, couvrant généralement des événements dignes d’intérêt. Clark est apparu dans la City Room du Daily Bugle dans Marvel Team-Up # 79 discuter avec Robbie Robertson. D’autres bandes dessinées de Marvel ont montré Clark dansant avec She-Hulk lors d’une fête à Avengers # 325 et de rendre compte de la mort de Mysterio en Daredevil # 8.

Bien que Thor ait tenté de construire une autre vie mortelle en cherchant un emploi dans une entreprise de construction et en se faisant de nouveaux amis, il a finalement retiré l’identité de “Sigurd Jarlson”. Des histoires ultérieures l’ont amené à assumer d’autres identités mortelles, une fois en fusionnant avec un humain nommé Eric Masterson et en prenant de nouveau la forme d’un ambulancier paramédical mort nommé Jake Olson. Cependant, tôt ou tard, il redeviendrait simplement le dieu du tonnerre, malgré sa capacité évidente à tromper même les plus astucieux des observateurs avec une paire de lunettes comme Superman!

