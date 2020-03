Qu’attendez-vous … pour choisir votre chemin? Bande-annonce espagnole pour ‘From another place’

La chaîne de télévision AMC annonce la première espagnole de «D’un autre endroit», série d’anthologie dont le titre original est «Dépêches d’ailleurs», pour le lundi 13 avril prochain, à 22 h 10

«D’un autre endroit» Il est créé par Jason Segel et met en vedette Segel lui-même aux côtés du double gagnant d’un Oscar et d’un lauréat d’un Emmy Sally Field, du nominé aux Oscars Richard E. Grant, du nominé aux Grammy Awards Andre Benjamin et de la trans actrice Eve Lindley, dont la performance est exceptionnelle. Le personnage de Simone est l’une des grandes découvertes de la série.

Tout au long des dix épisodes de sa première saison, «D’un autre endroit» Suivez quatre personnes ordinaires et solitaires qui sentent que quelque chose manque dans leur vie, sans savoir exactement quoi. Les destins de ce quatuor diversifié se croiseront par hasard (ou non), en tombant sur un puzzle camouflé au quotidien.

Alors qu’ils commencent à accepter les défis mystérieux posés par les envois d’un “autre endroit”, ils découvriront que ce puzzle a des racines plus profondes qu’ils ne l’imaginaient et leur ouvrira les yeux sur un monde de magie et de nouvelles possibilités.

Tournée sur place à Philadelphie, cette série originale de AMC Studios présente une production exécutive de Scott Rudin, Garret Basch, Eli Bush, Jeff Freilich, Alethea Jones, les susmentionnés Jason Segel et Mark Friedman (‘Wayward Pines’), qui exerce également en tant que showrunner de cette première saison.

Et pendant que nous sommes ici, mentionnons qu’AMC a également annoncé cette semaine qu’en raison de la crise des coronavirus, la première de «The Walking Dead: World Beyond». Initialement prévue pour ce 20 avril, la première de ce deuxième spin-off de «The Walking Dead» Il est désormais prévu pour fin 2020, à une date à préciser.

