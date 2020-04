Qu’attendez-vous pour le voir?

Barry, la série avec et réalisée par Bill Harder, est un excellent plan pour cette quarantaine. Si vous ne l’avez pas encore vu, voici les raisons pour lesquelles vous devriez l’essayer. Une fiction de courte durée et d’épisodes, et qui vous fera sûrement rire.

De quoi s’agit-il Barry? Cette série a une intrigue assez originale qui parvient à attirer l’attention. L’histoire se concentre sur Barry, joué par Bill plus difficile, un ancien marin qui travaille comme un tueur à gages. C’est un mercenaire qui obéit au plus offrant et n’a aucun remords pour ce qu’il fait. En raison d’un travail, il est obligé de se rendre à Los Angeles où il rencontre accidentellement un groupe de futurs acteurs et actrices de théâtre. Là, il découvrira sa nouvelle passion … le théâtre.

Humour exceptionnel

Barry Il a un humour simple et efficace. Et vous ne pouviez pas attendre moins en ayant la même chose Bill Harder, et le créateur et scénariste Alec Berg écrire l’intrigue de la série. Dans les blagues, la simplicité prévaut, garantissant qu’elles ne sont pas forcées et qu’elles coulent normalement dans une intrigue avec des personnages définis, ce qui aide les écrivains à écrire des moments drôles sans ôter l’humanité et la complexité. L’humour noir se démarque parfois de manière hilarante, mais toujours lié aux drames internes de chacun des personnages.

Des personnages s’amusant

La tridimensionnalité des personnages est quelque chose à souligner dans Barry. Le criminel tchétchène, le protagoniste lui-même ou les compagnons de théâtre tentent de fuir les problèmes qui les submergent. Surtout, la plupart veulent cesser d’être ce qu’ils devaient devenir une meilleure personne.

Bien que cette crédibilité soit quelque peu difficile à atteindre avec un tueur à gages, Bill plus difficile il le fait avec l’aide de l’humour. De cette façon, le spectateur parvient à sympathiser avec Barry. Et, parfois, nous cesserons de le voir comme un simple meurtrier et nous comprendrons la nécessité du protagoniste de poursuivre son rêve.

Des performances éblouissantes

Le théâtre est une excellente excuse pour montrer le volume Bill Harder, qui se démarque non seulement comme un acteur de comédie mais aussi comme un acteur dramatique. Les autres personnages l’accompagnent parfaitement, précisément Sarah Goldberg comme Sally Reed et son fort drame interne. Un autre qui se démarque est le tchétchène Noho Hank, interpreté par Anthony Carrigan, qui réussira à vous faire plus qu’un rire et deviendra un personnage inoubliable.

Nous ne pouvons pas non plus oublier l’historique Henry Wilker, qui a reçu les nominations aux Golden Globe pour sa participation aux deux saisons de Barry. Et enfin et surtout, il y a le gourou du protagoniste; Gene Cousineau est le professeur de théâtre qui vous donnera des conseils sur le jeu et la vie.