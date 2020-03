Que faire si vous avez déjà acheté des billets James Bond

Pas le temps de mourir a été retardé à cause du coronavirus, alors que devez-vous faire si vous avez déjà acheté des billets pour le film? Les billets pour le 25e film de James Bond viennent d’être mis en vente lundi et mercredi, il a été annoncé que No Time To Die avait été retardé de sept mois. Le film, dont la sortie était initialement prévue début avril 2020, a maintenant été reporté au 12 novembre au Royaume-Uni et au 25 novembre aux États-Unis. Aucune information n’a encore été dévoilée sur sa date de sortie dans d’autres pays.

Comme Deadline l’a signalé, MGM et Universal Studios ont décidé de reconduire No Time To Die en novembre en raison de problèmes économiques et du désir de s’assurer que le film soit en mesure de bien fonctionner sur les marchés étrangers. La plupart des cinémas en Chine ont déjà fermé et d’autres marchés importants tels que l’Italie, le Japon et la Corée du Sud ont également été gravement touchés, et nombre de leurs cinémas ont également fermé. L’épidémie de coronavirus a eu un effet indéniable sur l’industrie cinématographique, en partie à cause de la dépendance au box-office chinois.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

En relation: Pas le temps de mourir: les trois retards de James Bond 25 expliqués

Même si les billets No Time To Die n’étaient disponibles que pour une courte période, de nombreux fans avaient déjà acheté des billets pour le film Bond, et se demandent peut-être quoi faire ensuite. Heureusement, il semble que la plupart des chaînes de théâtre proposent des remboursements. Regal a conseillé aux clients sur Twitter de vérifier les informations de leurs billets pour obtenir des instructions de remboursement, tandis qu’AMC a également déclaré qu’ils traitaient les remboursements des billets No Time To Die (via Twitter).

Si vous n’avez reçu aucun remboursement ou entendu quoi que ce soit, vous devriez pouvoir en demander un. En vous rendant sur le site Internet de la chaîne de théâtre auprès de qui le billet a été acheté, un remboursement peut facilement être demandé. Sur la plupart des sites Web de théâtre, l’option de remboursement est généralement accessible sur la page d’accueil ou la page “Contactez-nous”. Après avoir fourni une raison, le théâtre devrait honorer la demande, compte tenu des circonstances.

D’autres dates de sortie de films pourraient être affectées par le coronavirus dans les semaines et les mois à venir, car il continue de se propager et les principaux marchés du film continuent de souffrir. En raison de la foule, les cinémas sont des endroits où le coronavirus peut facilement se propager. La Chine, étant le deuxième plus grand marché du film au monde, fait partie intégrante de l’industrie du cinéma, il est donc facile de voir pourquoi Hollywood se démène pour répondre à l’épidémie de coronavirus.

Ce ne sera pas une surprise si No Time To Die n’est pas le dernier film rebuté par le coronavirus. Pour l’instant, Black Widow et F9 respecteraient leur calendrier de sortie, mais l’un ou l’autre de ces films, et de nombreux autres grands films d’été, pourraient encore voir leurs dates de sortie modifiées dans un avenir proche.

En savoir plus: James Bond Theory: The Rock Is Sean Connery’s Real Final 007 Movie

Dates de sortie clés

Pas le temps de mourir / James Bond 25 (2020)Date de sortie: 25 novembre 2020

Clone Wars est sur le point de rendre l’ordre 66 plus tragique que les préquelles ne l’ont fait

A propos de l’auteur

Nicholas Raymond est rédacteur pour .. Il est diplômé en journalisme de l’Université de Montevallo. Il est l’auteur du thriller psychologique et du roman de voyage dans le temps, “Un homme contre le monde”. L’amour de Nicolas pour raconter des histoires est inspiré par son amour pour le film noir, les westerns, les films de super-héros, les films classiques, le cinéma étranger et le wuxia. Il s’intéresse également à l’histoire ancienne. Ses acteurs préférés sont Tyrone Power, Charlton Heston et Eleanor Parker. Son film préféré est Casablanca, et son réalisateur préféré est Alfred Hitchcock. Il peut être joint par e-mail à cnrmail@bellsouth.net et sur Twitter à @ cnraymond91.

En savoir plus sur Nicholas Raymond