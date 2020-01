Que se passe-t-il avec ‘Lethal Weapon 5’?

Oui, ‘Arme mortelle 5«C’est encore possible. Selon le producteur Dan Lin, qui a participé à un récent débat pour parler du film nominé aux Oscars, “ Les deux papes ”, il semble qu’il y ait toujours une intention de ramener les agents Riggs (Mel Gibson) et Murtaugh (Danny Glover) au grand écran, aussi vieux qu’ils puissent paraître pour ce type de films.

“Nous essayons de faire un dernier film Lethal Weapon. Et Dick Donner reviendra”, a déclaré Lin. “Le casting original reviendra. Et c’est tout simplement incroyable. L’histoire elle-même est très personnelle pour lui. Mel et Danny sont prêts, donc c’est à propos du script.”

La dernière chose que nous avons apprise sur ‘Lethal Weapon 5’ était en 2018, lorsque le film allait s’intituler ‘Lethal Finale’ et allait avoir un ton plus sombre. Deux ans se sont écoulés et depuis lors Gibson a participé à des films tels que “Dragged Across Concrete”, Glover vient d’apparaître avec un petit rôle dans “Jumanji: Next level” et même Joe Pesci, qui apparaît dans les épisodes 2,3 et 4 de ‘Arme mortelle’ comme Leo Getz, a quitté sa retraite pour nous offrir une excellente performance dans ‘The Irish’.

La bande originale de «Lethal Weapon» est venue en 1987 de la main du scénariste Shane Black et de la direction de Richard Donner. Après avoir obtenu un succès retentissant, en 1989 est venu sa suite, tandis qu’en 1993 est venu le troisième opus et en 1998 le quatrième et dernier à ce jour. Au total, les quatre films ont récolté 955,2 millions de dollars dans le monde.