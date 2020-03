Que signifie la confession d’Abigail pour le spectacle

Hannibal Dans la saison 1, l’épisode 9 voit Abigail enfin parler de son rôle dans les meurtres de son père. La série NBC Hannibal est devenue l’une des procédures les plus uniques à la télévision. L’émission a tracé la relation entre le personnage principal – un psychiatre surnaturellement intelligent et raffiné qui se trouve être un tueur en série cannibale – et Will Graham, un profileur du FBI. Will a un trouble d’empathie qui lui permet d’entrer dans l’état d’esprit des tueurs qu’il poursuit, mais cela s’avère toxique pour sa psyché.

Dans la première saison de Hannibal, le personnage titulaire devient le thérapeute et ami de Will – même s’il est responsable de certaines des enquêtes de Will sur le meurtre. Le spectacle a duré trois saisons au total, avec la deuxième moitié de la saison 3 abordant le roman Red Dragon de Thomas Harris. La série a présenté des performances incroyables et des visuels obsédants, mais malgré l’espoir qu’elle soit ravivée, il n’y a toujours aucun signe de la venue de la saison 4 de Hannibal. CBS développe également une émission basée sur Clarice Starling et sa carrière à la suite des événements de The Silence Of The Lambs; cette série n’est pas liée à Hannibal de NBC et le personnage lui-même est peu susceptible de faire une apparition.

Un scénario majeur à Hannibal impliquait Will abattre le tueur en série Garret Jacob Hobbs et sauver la vie de sa fille Abigail. Will et Hannibal ressentent un niveau de devoir paternel envers elle, bien que ce dernier soit moins orthodoxe car il l’aide à dissimuler le meurtre accidentel de Nick Boyle, le frère d’une des victimes de son père. Hannibal saison 1 épisode 9 “Trou Normand” la trouve hantée par son passé et se prépare à écrire un livre révélateur avec l’aide du journaliste louche Freddie Lounds (Lara Jean Chorostecki). Lorsque le corps de Boyle est découvert, Jack Crawford (Laurence Fishburne) soupçonne fortement son implication.

Hannibal saison 1 épisode 9 voit Will réaliser également qu’Abigail a tué Nick, et apprendre qu’Hannibal l’a aidée à le couvrir. Au lieu de faire la chose intelligente et de la signaler, Hannibal persuade Will de la logique de garder le secret, car Abigail n’agit que pour se défendre et serait sûrement jugée sévèrement sur la base des crimes de son père. “Trou Normand” se termine avec Abigail aidant Hannibal à nettoyer après le dîner et avouant qu’elle a aidé son père dans ses crimes. Elle a été utilisée comme appât et s’est liée d’amitié avec les filles qu’il a sélectionnées, et elle se décompose dans les bras d’Hannibal car elle savait que si elle ne l’aidait pas, Hobbs l’aurait tuée à la place.

Hannibal L’épisode 9 de la saison 1 présente également la sous-intrigue créative de tueur en série habituelle, où Will et Jack enquêtent sur un totem humain composé de décennies de victimes. Will suit les indices de Larry Wells (Lance Henriksen, Aliens), qui a tué la première victime dix ans auparavant parce qu’il était le mari d’une femme avec laquelle Larry avait une liaison. La dernière victime était le fils de son ancienne maîtresse, qu’il a assassiné pour se venger et pour garantir “l’héritage” de Wells en tant que grand tueur. Ce que Wells ne réalisait pas – et Will n’est que trop heureux de lui dire – était que la dernière victime était également son fils et qu’il avait assassiné son propre héritage.

