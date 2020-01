QUEEN & SLIM REMPORTE UN PRIX D’IMPACT À AACA – Blackfilm

Queen & Slim a remporté un autre prix lors de la cérémonie de remise des prix de l’African American Film Critics Association parrainée par Nissan.

Mercredi soir, Lena Waithe et la réalisatrice Melina Matsoukas ont reçu le prix Impact qui s’est tenu à Los Angeles dans le cadre de l’initiative d’activations #NissanDiversity tout au long de l’année. Après avoir reçu son prix, Matsoukas a déclaré qu’elle croyait profondément que le changement pouvait se produire.

«Mon objectif a été défini par Impact. C’est incroyable d’avoir vos intentions renforcées et d’être honorées aux côtés de ma sœur. Merci à tous de nous avoir vus. »

Le réalisateur a ensuite permis à sa partenaire Lena Waithe d’interrompre l’impact que ce film a eu sur elle.

“Pour moi, ce script était pour tous les agneaux sacrificiels … qui nous ont permis d’être libres”, explique Lena

Waithe. «Ce que je voulais vraiment faire, c’était retirer une page du livre des mères d’Emmett Tills qui ne devait jamais nous détourner de la laideur du racisme. Nous n’avons pas ce luxe. Quand vous ignorez le racisme

et la laideur, cela continuera. “

Animée par Lil Rel, la cérémonie de remise des prix a été télévisée sur la chaîne numérique OWN Networks devant un public en direct de plus de 300 invités et médias.

L’un des moments forts de la soirée a été Jamie Foxx remportant le prix du meilleur acteur dans un second rôle pour Just Mercy et Jordan Peele du meilleur film et meilleur réalisateur pour son travail sur Us.

En plus de Foxx et Peele remportant un honneur d’AACA, Bong Joon-ho (Parasite) et Clarence Avant, Reginald Hudlin (The Black Godfather) Matthew Cherry (Hair Love) ont également remporté des prix et étaient présents pour accepter.

Voici la liste des gagnants.

Meilleur film: nous (Universal Pictures)

Meilleur réalisateur: Jordan Peele (Us, Universal Pictures)

Meilleur acteur: Eddie Murphy (Dolemite est mon nom, Netflix)

Meilleure actrice: Lupita Nyong’o (Us, Universal Pictures)

Meilleur acteur dans un second rôle: Jamie Foxx (Just Mercy, Warner Bros Pictures)

Meilleure actrice dans un second rôle: Da’Vine Joy Randolph (Dolemite Is My Name, Netflix)

Meilleure performance en petits groupes: Kelvin Harrison, Jr. (Waves, A24)

Meilleur film d’animation: Abominable (Universal Pictures)

Meilleur documentaire: Le parrain noir (Netflix)

Meilleur film étranger: Parasite (Neon) | Atlantiques (Netflix)

Meilleur film indépendant: Le dernier homme noir de San Francisco (A24)

Meilleur scénario présenté avec The Black List: Bong Joon-ho, Parasite (Neon)

Prix ​​Impact: Queen & Slim (Universal Pictures)