Quel caractère de carbone modifié vous êtes basé sur votre MBTI

La série originale de Netflix, Altered Carbon, a pris d’assaut le monde du streaming en 2018 et est récemment revenue avec sa deuxième saison. Il se déroule dans le fascinant futur de la science-fiction du roman du même nom de Richard K. Morgan, où la conscience des gens est téléchargée sur des “piles”, des disques durs qui peuvent être désinstallés et réinstallés dans différents corps.

La capacité de changer de corps, ou «manches», signifie que différents acteurs sont nécessaires pour jouer différentes versions du même personnage. Le protagoniste, Takeshi Kovacs, est joué dans la saison 1 par Joel Kinnaman et la saison 2 par Anthony Mackie (Captain America: The Winter Soldier, The Falcon and the Winter Soldier).

Avec tout ce changement de corps, les fans peuvent se demander comment ils s’intégreraient dans l’avenir lointain d’Altered Carbon. Voici quel personnage vous êtes, en fonction de votre type de personnalité MBTI.

16 INTJ: Danica Harlan

Danica Harlan apparaît dans la saison 2 comme le gouverneur d’une planète connue sous le nom de Harlan’s World. Elle est ambitieuse, charmante et féroce, et bien qu’elle ait le soutien du peuple, elle a plus de mal à garder une emprise sur ses ennemis politiques.

En fin de compte, c’est une penseuse stratégique, quelqu’un qui a un plan pour chaque éventualité – enfin, presque toutes les éventualités.

15 INTP: Reileen Kawahara

Reileen Kawahara, sœur de Takeshi Kovacs, est une combattante extrêmement qualifiée qui donne à son frère une course pour son argent à de nombreuses reprises. Ce n’est pas la personne la plus gentille – elle est extraordinairement arrogante et manipulatrice, et se livre même à la torture – mais il est impossible de nier son intelligence.

Une fois qu’elle a fixé son objectif sur un objectif, elle est implacable dans sa poursuite de celui-ci, même jusqu’à la mort. Elle se considère comme à bien des égards meilleure que le reste de la population, ce à quoi de nombreux INTP peuvent se rapporter.

14 ENTJ: Fauconnier Quellcrist

Quellcrist Falconer est une figure légendaire, le chef des Envoyés, mais plus que cela, c’est une personne réelle – et quelqu’un que Takeshi Kovacs aime. Sa capacité à inspirer les gens et à les inciter à l’action ne lui a pas seulement permis de mener une rébellion, mais a inspiré le développement d’une religion entière, le quellisme, qui se pratique des centaines d’années après sa mort.

En raison de son passé de scientifique qui a inventé les piles, Falconer est également en possession des qualités innovantes d’un ENTJ, trouvant toujours un moyen de faire fonctionner les choses.

13 ENTP: Tanaseda Hideki

Tanaseda Hideka est un patron de Yakuza qui contrôle le crime organisé sur Harlan’s World dans la saison 2. Il affronte initialement Takeshi Kovacs. Il est honorable et loyal, mais seulement envers ces personnes qu’il se sent dignes de son respect.

Une fois qu’il a vent d’une enquête, il ne peut s’empêcher de creuser plus profondément – ou plutôt, il ne peut s’empêcher de payer Kovacs pour creuser plus profondément, affichant son intelligence et sa curiosité intense.

12 INFJ: Monsieur Leung

Monsieur Leung est un assassin au service de Reileen Kawahara. Il est le type de psychopathe le plus dangereux – celui qui croit que tout ce qu’il fait sert un bien plus grand, une puissance plus élevée.

Il utilise souvent des paraboles pour analyser sa situation actuelle et demande aux autres s’ils sont aussi des “croyants”. Cependant, malgré son extrême violence, il affiche également certaines des bonnes qualités des INFJ. C’est un idéaliste, indéfectiblement fidèle à ce qu’il considère comme sa cause.

11 INFP: Poe

Poe est le propriétaire de l’intelligence artificielle du Raven Hotel, et plus tard l’ami et proche allié de Takeshi Kovacs. Il devrait sembler particulièrement approprié qu’il soit un INFP, le type de personnalité le plus souvent décrit comme “poétique”, car il est basé sur le poète réel Edgar Allen Poe.

Il est, avant tout, soucieux du soin et de l’entretien de ses invités, allant bien au-delà de l’appel du devoir. Il est profondément attentionné, altruiste et trouve du plaisir dans des actes de charité.

10 ENFJ: Laurens Bancroft

Laurens Bancroft est une «méthamphétamine», un membre incroyablement riche des classes supérieures immortelles. Dans la saison 1, il embauche Takeshi Kovacs pour résoudre son propre meurtre, après avoir recouvert un corps identique – l’un des nombreux clones qu’il conserve pour cette éventualité même.

Bancroft a un énorme ego et beaucoup de tendances mégalomanes, mais il est charismatique et attire les gens d’une manière que peu d’autres meths peuvent rivaliser. Il n’est pas mauvais non plus – la seule ligne qu’il refuse de franchir est le meurtre permanent d’un autre être humain.

9 ENFP: Samir Abboud

Samir Abboud est le partenaire paternel de l’officier de police Kristin Ortega dans la saison 1. Bien qu’il soit une personne calme et prudente, et qu’on puisse toujours compter sur lui pour fournir un point de vue équilibré, Abboud est toujours prêt à intensifier ses efforts en matière de protéger ses collègues officiers et faire ce qui est bien.

Il est ami avec presque tout le monde et finit par mourir en protégeant son ami et partenaire – un acte vraiment altruiste.

8 ISTJ: Annabel Lee

Annabel Lee, anciennement connue sous le nom de Dig 301, est une intelligence artificielle créée à l’origine pour aider les archéologues, mais change de fonction afin d’aider Poe dans la saison 2.

En tant qu’intelligence artificielle, elle est pratique, soucieuse des faits et toujours logique. On peut lui faire confiance pour ne jamais être sensible à des choses comme l’émotion, la passion ou les pets cérébraux.

7 ISFJ: Vernon Elliot

Vernon Elliot est un ex-Marine, un médecin qui s’allie à Takeshi Kovacs dans la saison 1. Sa mission principale est de sauver sa fille Lizzie, qui est piégée dans un monde virtuel.

Il n’a peut-être aucune des qualités chaleureuses attendues dans un ISFJ – du moins pas avec Kovacs – mais il est inlassablement dédié à la protection de sa famille, une mission qu’il poursuit en négligeant tout le reste de sa vie.

6 ESTJ: Jaeger

Jaeger est un prétorien, un soldat qui a entraîné Kovacs avant les événements de la saison 1 d’Altered Carbon. Il était initialement l’allié de Kovacs mais s’est retourné contre Kovacs après avoir trahi les prétoriens pour rejoindre le soulèvement de Quellcrist Falconer.

Il est indéfectiblement fidèle à son organisation, mais est également très corrompu, mentant à Kovacs au sujet de sa sœur et le condamnant plus tard pour la mort de son partenaire. Néanmoins, il est inégalé dans sa capacité à commander et à gérer son équipe.

5 ESFJ: Kristin Ortega

Kristin Ortega est une policière coriace, très protectrice et aimante en ce qui concerne la famille – ou Takeshi Kovacs. En tant qu’officier de police, elle est toujours prête à aider ceux qui en ont besoin mais a une approche naïve et idéaliste de l’application des lois, ce qui la met souvent en désaccord avec les autres flics.

Elle va au-delà de l’appel du devoir, recourant à des méthodes peu orthodoxes – et même illégales – pour résoudre ses cas et rendre justice à ceux qui en ont le plus besoin.

4 ISTP: Takeshi Kovacs

Takeshi Kovacs est un ancien prétorien, ancien envoyé, qui commence la série en étant retravaillé des centaines d’années après sa mort dans un corps qu’il ne reconnaît pas.

C’est un combattant presque inégalé et strictement fidèle à la fois à sa famille et au soulèvement, mais il n’a aucun problème à rompre la loyauté lorsque les gens lui sont déloyaux. C’est un maître de nombreux styles de combat, un vrai ISTP.

3 ISFP: Miriam Bancroft

Miriam Bancroft, épouse de Laurens Bancroft, est l’une des méthamphères riches en über qui contrôlent l’avenir dans la saison 1. C’est une personne charmante, amie de tous – tant que «tous» ne comprend que d’autres méthamphétamines – et une adultère notoire, comme L’enquête de Kovacs révèle.

Comme tous les ISFP, elle est toujours prête à explorer et à découvrir de nouvelles choses, bien qu’elle fasse la plupart de ses explorations au lit.

2 ESTP: Trepp

Trepp est un chasseur de primes à la recherche de Takeshi Kovacs dans la saison 2. Elle est intelligente, énergique et semble être le genre de personne qui cherche un combat.

Elle s’implique dans les escapades de Kovacs sur Harlan’s World même quand elle n’est pas obligée, et même si elle prétend que c’est pour des raisons ultérieures, elle semble aimer le frisson de la poursuite.

1 ESFP: Lizzie Elliot

Lizzie Elliot est la fille de Vernon Elliot, qui est piégée dans un monde virtuel jusqu’à ce qu’elle soit sauvée par Poe. C’est une personne gentille et attentionnée, et bien qu’un traumatisme lui ait appris à ne pas faire confiance, elle peut établir des relations profondes avec du temps et de la patience.

C’est une personne enthousiaste et pleine d’entrain, comme en témoigne surtout son style de combat, qui est presque comme une danse.

