Quel est le film le plus attendu de 2020?

Une fois vu les films les plus attendus de 2020 par genre, de The Seventh Art nous voulons savoir ce que c'est le film le plus attendu de l'année Peu importe à quel sexe il appartient. Pour cela, nous avons pris les sept films les plus votés dans les différentes enquêtes réalisées ces dernières semaines. Les films apparaîtront dans le même ordre dans lequel les enquêtes ont été menées. N'arrêtez pas de voter!Black Widow"

Dans le genre d'action et avec 20% des voix, il a dirigé le scrutin.Black Widow'(Walt Disney Pictures / Marvel Studios), spin-off du personnage qui sera une préquelle se déroulant avant les événements Avengers. Réalisé par Cate Shortland, le film se concentrera sur le personnage joué par Scarlett Johansson dans The Avengers, Natasha Romanoff, une espionne et une meurtrière qui a grandi après avoir été formée par le KGB avant de se libérer de ses griffes et de devenir un agent de SHIELD et Avenger. Sa première sur 1 mai 2020.

"Ghostbusters au-delà"

Comme comédie la plus attendue de 2020 nos utilisateurs ont voté comme première option avec 38% des votes »Ghostbusters au-delà'(Columbia Pictures), nouvel épisode de' Ghostbusters 'réalisé par Jason Reitman (' Juno '). Paul Rudd, Annie Potts, Mckenna Grace, Finn Wolfhard et Carrie Coon sont quelques-uns des acteurs que nous verrons dans ce film qui mettra l'accent sur une mère célibataire et ses enfants, qui vont vivre dans une petite ville où ils découvriront leur lien avec les origines des Ghostbusters et l'héritage secret que son grand-père leur a laissé. Sa première sur 10 juillet 2020 (21 août en Espagne).

"Un endroit calme 2"

Dans l'un des sondages les plus chauds, le gagnant du genre d'horreur avec 23% des voix a été 'Un endroit calme 2'(Paramount Pictures), une première datée du 20 mars 2020. Après le succès de 2018, “ Un endroit tranquille '' (film qui a rapporté 333 millions de dollars au box-office mondial), John Krasinski revient se tenir derrière les caméras pour diriger Emily Blunt, Noah Jupe, Millicent Simmonds, Cillian Murphy et Djimon Hounsou entre autres.

"Âme"

En ce qui concerne le animation, le chat dans l'eau avec 24% des voix le prend 'Âme'(Disney / Pixar), film daté du 19 juin 2020 (7 août en Espagne). Réalisé par Pete Docter et Kemp Powers, 'Soul' nous transportera des rues de New York aux royaumes cosmiques pour découvrir les réponses aux questions les plus importantes de la vie. Tout cela à travers la figure de Joe Gardner (Jamie Foxx), un professeur de musique du secondaire qui prend une grande pause pour réaliser son rêve: jouer de la musique jazz dans un club de mode populaire de New York.

"L'été où nous vivons"

Avec seulement 16% des voix film espagnol le plus attendu de l'année entre dans notre enquête »L'été où nous vivons»(Warner Bros.). Blanca Suárez et Javier Rey dirigent le casting de cette superproduction avec 'Palmeras en la Nieve' qui raconte "une grande histoire d'amour au-delà des barrières de l'espace et du temps". L'intrigue, inspirée d'événements réels et racontée en deux temps, se déplacera vers Jerez des années 50 comme scène principale faisant un tour à travers son histoire, sa culture, ses caves … et ses vignobles. Carlos Sedes («Instinto») est le réalisateur de ce film auquel l'omniprésent Bambú Producciones a participé.

"1917"

Dans le genre dramatique mène l'enquête à une écrasante majorité »1917»(eOne Films Espagne) avec 37% des voix. Sam Mendes réalise cette histoire épique se déroulant dans la Première Guerre mondiale qui, avec l'intention d'obtenir un récit plus immersif et véridique, est racontée en temps réel comme s'il s'agissait d'un seul plan séquence. Un nouveau prodige audiovisuel de la main de l'un des meilleurs cinéastes d'aujourd'hui, et probablement aussi de l'histoire Roger Deakins. Devant les caméras, il y a également un large éventail d'interprètes britanniques illustres dirigés par George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden, Benedict Cumberbatch et Colin Firth. Sa première en Espagne le 10 janvier.

"Principe"

Pour conclure rien de moins que 'Principe'(Warner Bros.), un nouveau film de Christopher Nolan qui avec 26% des voix est devenu le film le plus attendu en ce qui concerne genre de science-fiction. Officiellement décrit comme un film d'action épique qui se développe dans le monde de l'espionnage international, au sein de sa distribution, nous trouvons des noms tels que John David Washington, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Kenneth Branagh, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy et, Bien sûr, Michael Caine. Sa première sur 17 juillet 2020.

