Quel film Hallmark Valentines devriez-vous regarder, en fonction de votre MBTI®

Alors que Hallmark est célèbre pour ses films de Noël, qui sont parfaits pour regarder à la lumière de l’arbre décoré (de préférence avec des biscuits au sucre), la chaîne se ramifie vers d’autres jours fériés, et l’un d’eux est la Saint-Valentin. Que quelqu’un parle du 14 février ou préfère manger du chocolat et l’oublier, il est difficile de nier à quel point ces films peuvent être divertissants et amusants. Il est temps d’embrasser regarder deux personnages commencer comme des étrangers et se retrouver dans une relation à la fin du film.

Avec autant de films au choix, il est bon de trouver un moyen de le réduire. Votre type de personnalité Myers Briggs peut vous dire quel film va être le plus agréable. Lisez la suite pour savoir quel film Hallmark Valentine’s Day vous devriez regarder, en fonction de votre MBTI®.

10 INFJ: My Secret Valentine

Le film 2018 My Secret Valentine met en vedette Lacey Chabert dans le rôle de Chloe Grange et Andrew Walker dans le rôle de Seth Anderson, deux personnes qui (bien sûr) tombent amoureuses après avoir visité sa cave familiale en Oregon. La ville organise également le festival du vin de la Saint-Valentin, ce qui en fait un film saisonnier.

Si votre MBTI est INFJ, ou “le visionnaire perspicace”, alors c’est le film Hallmark Valentine’s Day que vous devriez regarder. Chloé travaille en tant que gérante de restaurant et comme elle veut sortir d’elle-même, elle se demande ce qu’elle devrait faire ensuite. Chloé est comme un INFJ car ces types sont “compatissants” et “aiment laisser libre cours à leur imagination”. Les INFJ pourront se rapporter aux rêves de Chloé.

9 INTJ: Valentin pour toujours

Ce film de 2016 met en vedette Autumn Reeser de The O.C. la célébrité de Julia, quelqu’un qui n’a jamais pensé qu’elle quitterait sa vie à Chicago. Elle doit faire un service communautaire avec son amie après avoir eu des ennuis dans un bar du Wyoming. Bien sûr, il y a un intérêt amoureux, et cette fois c’est Ben (joué par Eric Johnson) qui a un ranch.

Les leçons de ce film sont claires de l’intrigue: Julia veut avoir une vie meilleure et plus heureuse qui lui permette d’être elle-même (et, oui, Ben l’aide à voir cela). C’est le film à regarder si votre MBTI est INTJ ou “le planificateur conceptuel”, comme Julia sonne comme cette explication: “Indépendants, minutieux et sceptiques, ils ont tendance à avoir des normes élevées pour eux-mêmes et pour les autres.” Bien que les INTJ puissent se sentir bouleversés et désagréables lorsque les choses ne sont pas en place, c’est généralement à ce moment que les plus grandes leçons arrivent, ce que Julia découvre.

8 ESFP: Un soupçon d’amour

Si vous êtes un ESFP ou “l’improvisateur enthousiaste”, alors votre film Hallmark Valentine’s Day est A Dash Of Love. Sorti en février 2017, le film parle de Nikki Turner (Jen Lilley) et Paul Dellucci (Brendan Penny) qui perdent leur emploi de fantaisie et ouvrent leur propre restaurant ensemble. La propriétaire prenait les recettes de Nikki et prétendait qu’elle les avait inventées, donc il y a un peu de vengeance ici (et de romance, bien sûr).

Ce film prouve ce que vous croyez en tant qu’ESFP, car ces types sont joyeux et pleins de ressources. Tout comme Nikki et Paul relèvent le défi de se débrouiller seuls, les ESFP sont pratiques mais ils vont toujours aussi s’amuser.

7 INFP: Coeurs assortis

Matching Hearts est une version de Hallmark Channel 2020. Le titre ne pourrait pas être plus parfait: il s’agit de deux personnes qui se rencontrent à cause d’un marieur, sauf qu’elle est la marieuse et c’est lui qui est jumelé. Julia Palmer (Taylor Cole) et Daniel (Ryan Paevey) tombent amoureux et c’est le meilleur moment pour ça car c’est la Saint Valentin.

C’est le film à regarder pour ceux qui sont des INFP ou «l’idéaliste réfléchi». Ces types sont «dévoués, idéalistes et compatissants» et c’est ainsi que Julia aborde son travail. Un entremetteur doit être optimiste et pense qu’il y a quelqu’un pour tout le monde, et ceci est un film relatable pour les INFP.

6 ESTJ: L’amour en magasin

Faisant également partie de la programmation des films de la Saint-Valentin de Hallmark en 2020, Love In Store présente Robert Buckley (que les fans de One Tree Hill reconnaîtront) et Alexandra Breckenridge comme des ennemis qui veulent tous deux être promus. Ils travaillent comme hôtes sur une chaîne de téléachat, ce qui explique le titre. Bien sûr, la compétition amicale se transforme en romance.

Ceci est le film de la Saint-Valentin Hallmark à regarder pour les personnes qui sont ESTJs ou “l’organisateur efficace.” Ces types sont “incroyablement motivés” et “francs”. Les ESTJ seront liés aux deux personnages principaux qui se battent si dur pour aller plus loin dans leur carrière.

5 ISFJ: Valentin dans le vignoble

Ce film est le troisième d’une série (après Autumn In The Vineyard et Summer In The Vineyard) et raconte l’histoire de Nate DeLuca (Brendan Perry) et Frankie Baldwin (Rachel Leigh Cook) alors qu’ils se préparent à se marier.

Puisqu’ils travaillent ensemble au vignoble, ce film est parfait pour les personnes qui sont un ISFJ ou “l’assistant pratique”. Ces types sont «axés sur les gens et traditionnels», ce qui décrit Nate et Frankie car ils sont toujours là l’un pour l’autre.

4 INTP: Très, très, Valentin

Le film 2018 Very, Very, Valentine met en vedette Danica McKellar dans le rôle d’Helen et Damon Runyon dans le rôle de Charles qui “se rencontrent mignons” lors d’une fête. Ce n’est pas n’importe quelle fête, cependant: c’est un bal masqué, elle ne connaît donc pas son identité.

Si quelqu’un est un INTP ou “l’analyste objectif”, ce film leur plaira certainement car il s’agit de comprendre qui est l’objet de l’affection d’Helen. Comme l’explique la description, ces types «résolvent les problèmes avec curiosité et concentration intense et déterminée».

3 ENFJ: All Things Valentine

Les personnages principaux de All Things Valentine, sorti en 2016, sont Avery (Sarah Rafferty) et Brendon (Sam Page) qui ont un peu une situation You Have Got Mail. Avery a un blog et il s’avère que Brendon, un vétérinaire pour lequel elle est totalement tombée amoureuse, a dit des choses assez méchantes sur ses messages sur la Saint-Valentin.

Ce film réchauffera le cœur de ceux qui sont des «ENFJ» ou «facilitateurs compatissants». Ces gens veulent motiver et aider, et s’ils peuvent avoir une bonne influence sur quelqu’un, ils seraient ravis. Les ENFJ regarderont ce film et voudront crier à la télévision que ces deux-là devraient se réunir.

2 ISTJ: l’ingrédient secret

Avec également Brendan Penny, The Secret Ingredient (à paraître ce mois-ci) met en vedette Kelly (Erin Cahill), qui se rend à New York pour une émission télévisée sur le thème de la Saint-Valentin où elle peut montrer ses incroyables compétences en pâtisserie. Eh bien, le destin intervient et elle voit le personnage de Penny, avec qui elle était fiancée.

C’est le genre de film qu’un ISTJ ou “le réaliste responsable” regardera … et tombera ensuite amoureux des personnages et de leur histoire d’amour. C’est le type de film que quelqu’un qui est pratique, orienté vers un objectif et “objectif” doit voir pour changer un peu sa perspective.

1 ISFP: le match de la Saint-Valentin

Ce film de 2020 met en vedette Luke Macfarlane et Bethany Joy Lenz en tant qu’exes Zach et Natalie qui ont clairement besoin de se retrouver.

Quelqu’un qui est un ISFP ou “le partisan polyvalent” aimera vraiment ce film. Natalie a une crise de conscience alors qu’elle est renvoyée de son travail d’animatrice de télévision et se rend compte que même si c’était amusant, elle s’est prise dans le faste et le glamour et doit être fidèle à elle-même. Les ISFP “tiennent fermement à leurs valeurs lorsqu’ils rassemblent les gens”, qui décrit tout le monde dans cette petite ville alors qu’ils organisent des festivals, s’entraident et s’aiment beaucoup (yup, c’est ringard, mais c’est un film Hallmark).

