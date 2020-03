Quel impact Ashoka Tano aurait-il sur Star Wars: The Mandalorian?

L’ajout possible d’Ashoka Tano à Star Wars: The Mandalorian 2 pourrait avoir de nombreuses ramifications importantes pour la série et l’univers créé par George Lucas.

Selon les dernières rumeurs, la star de Zombieland tue et termine, Rosario Dawson, pour jouer Ahsoka Tano dans la deuxième saison de Disney’s Star Wars: The Mandalorian +, l’héroïne bien-aimée de Clone Wars est sur le point de faire ses débuts en live-action .

L’inclusion possible d’Ahsoka dans sa troisième série télévisée pourrait avoir un impact sérieux sur elle et ses personnages. Bien que rien ne soit gravé dans le marbre, la première finale du Mandalorian et une sélection de commentaires faits par diverses figures des coulisses fournissent une multitude d’indices sur la façon dont la série apportera le personnage préféré des fans et quel type d’impact cela aura sur la deuxième saison.

Bien qu’il soit essentiel de noter que le casting de Dawson n’a pas encore été officiellement confirmé, il correspond bien aux informations précédemment publiées. Après que la première saison ait choisi de ne présenter aucun personnage existant et d’utiliser uniquement une distribution originale, la saison 2 mettra en vedette plusieurs personnages familiers de Star Wars. Ahsoka Tano répond définitivement aux exigences, et l’idée que d’autres personnages familiers pourraient la rejoindre aide à clarifier davantage la direction possible de cette saison.

Bien qu’il apparaisse maintenant dans Star Wars: The Clone Wars saison 7, L’apparence la plus récente d’Ahsoka a été établie chronologiquement après la bataille d’Endor du retour des Jedi lors de l’épilogue de la finale de la série Star Wars: Rebels. Dans la scène, Mandalorian Sabine Wren explique ce qui est arrivé à chaque membre du Ghost Crew, se terminant avec elle et Ahsoka Tano annonçant qu’ils commençaient la recherche dans la Galaxie de leur partenaire Ezra Bridger, qui avait disparu dans l’hyperespace des années plus tôt.

Cela cadre assez bien avec ce que l’on sait peu sur l’intrigue de la deuxième saison de The Mandalorian. La fin de la saison 1 a vu Mando sortir avec le Niño de Navarro (connu par la plupart des fans comme “Baby Yoda”) pour remplir le dernier mandat de son forgeron: fouiller la maison du Niño et le réunir avec son peuple . Il n’est pas difficile d’imaginer que cette quête mènerait Mando à la porte d’Ahsoka, et si Sabine est un autre des personnages de la famille qui revient, il pourrait toujours voyager avec elle alors qu’ils poursuivent leur recherche d’Ezra, ouvrant une multitude de possibilités dans le histoire dans la série.

En tant qu’utilisateur de la force, il semble évident qu’Ahsoka pourrait en apprendre davantage à l’Enfant sur la façon d’utiliser la force, mais ce que certains téléspectateurs ne réalisent peut-être pas, c’est que Ahsoka est l’une des seules personnes vivantes de la galaxie qui connaissait un autre membre de l’espèce de l’Enfant: le Maître Yoda. Bien que sans précédent, il ne lui serait pas impossible d’en savoir plus sur son espèce ou son monde natal.

En plus de ces interactions possibles, Giancarlo Esposito, qui a joué le méchant principal de la saison 1, Moff Gideon, a déclaré aux fans du Vancouver FAN EXPO qu’une “action épique au sabre laser de cette série” se produirait dans la saison 2. , et que son adversaire ne serait pas le garçon. Esposito n’a pas dit qui était son adversaire, mais comme (comme il l’a lui-même souligné) il était le seul personnage de la première saison à posséder un sabre laser, il semble très probable que ce mystérieux adversaire n’est autre que Ahsoka Tano.

Le combat serait un moment épique et un moment idéal pour rétablir la capacité d’armure de Beskar à repousser un coup direct d’un sabre laser. Plus important encore, cependant, sa présence pourrait signifier beaucoup plus pour le récit en raison de l’implication d’Ahsoka. Non seulement il sait tout sur le sabre noir, mais il a également combattu ses détenteurs à plusieurs reprises tout au long de sa vie.

Avec le sabre noir, Ahsoka, et potentiellement Sabine tous présents, la série serait parfaitement prête à intégrer un autre Mandalorian populaire, l’ancien propriétaire du Darksaber, Bo-Katan, qui pourrait facilement être donné vie à son doubleur dans sa version. L’actrice originale et préférée des fans Katee Sackhoff de Battlestar Galactica. Présenter Sabine et Bo-Katan aux côtés d’Ahsoka serait un moyen organique d’intégrer les Mandaloriens existants dans le récit de l’émission, et les inclure spécifiquement pourrait permettre à leurs créateurs de combler l’écart et d’expliquer les différences entre Mando et les Mandaloriens que les téléspectateurs ont vu dans Rebels et The Clone Wars.

Cependant, Ahsoka et Mando sont parfaitement préparés à promouvoir les récits individuels de l’autre et potentiellement même ouvrir la possibilité au personnage d’avoir sa propre série d’action en direct. En tant que personnage, Ahsoka est particulièrement adapté pour rejoindre le casting de la série. Dans une galaxie où les Jedi ne sont guère plus que des mythes et où les Mandaloriens sont si rares qu’ils peuvent être supplantés sans conséquences, Ahsoka est le seul personnage du canon de Star Wars à ce stade de la chronologie qui possède une connaissance approfondie, histoire et expérience avec les deux groupes. Dans une saison qui semble promettre la recherche d’un Jedi mandalorien, il n’y a tout simplement personne d’autre qui puisse mieux unir ces deux mondes.

Exprimé par Ashley Eckstein, Ahsoka Tano est actuellement présenté dans Star Wars: The Clone Wars 7, diffusé sur Disney + et mettant en vedette Matt Lanter dans le rôle d’Anakin Skywalker, Dee Bradley Baker dans le rôle de Captain Rex et les autres soldats clones, James Arnold Taylor. comme Obi-Wan Kenobi, Katee Sackhoff comme Bo-Katan et Sam Witwer comme Dark Maul.

Créé par Jon Favreau, The Mandalorian stars Pedro Pascal, Gina Carano, Carl Weathers, Giancarlo Esposito et Emily Swallow.

Partager

Publication précédente

The Batman: John Turturro parle de son rôle de Carmine Falcone

Article suivant

Batman fait l’une de ses plus grosses erreurs

Cinémascomique

Depuis que je me souvienne, j’ai toujours été attiré par le dessin, la bande dessinée et surtout le cinéma, parce que ce hobby est “Star Wars: Episode IV”, j’ai été fasciné par le grand nombre de vaisseaux spatiaux qui sont apparus dans elle et le monde entier créé par George Lucas, la scène du navire corellia poursuivi par un croiseur impérial s’avançant pour remplir l’écran était choquante. La musique de John Williams était entraînante et facile à retenir, alors je me souviens de mes collections d’autocollants et des poupées de la saga. Une autre grande influence a été les bandes dessinées, en particulier les éditions de Vertice de Spiderman, Patrol X, The Avengers, The Fantastic 4, avec lesquelles j’ai appris à dessiner en copiant les dessins animés de John Romita Sr. et Jack Kirby. Il n’est donc pas surprenant qu’il finisse par étudier à l’École des arts de Saragosse.