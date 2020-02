Quel personnage de DC Scott Derrickson emporterait-il au cinéma?

Après son départ soudain et inattendu de “ Docteur Strange dans le multivers de la folie ”, le scénariste et réalisateur Scott Derrickson a abandonné le personnage de DC qu’il aimerait emmener sur grand écran. Il l’a fait après un commentaire sur Twitter dans lequel un fan a demandé au cinéaste si nous le verrions réaliser un film de ‘The Dark Justice League’, auquel le réalisateur de 53 ans a répondu qu’il préférerait faire un film solo de «Constantine».

Créé par Alan Moore, Stephen R. Bissette, Rich Veitch et John Totleben, John Constantine est apparu pour la première fois dans ‘The Saga of Swamp Thing’ en juin 1985, pour ensuite avoir sa propre série intitulée ‘Hellblazer’. Détective et escroc occulte, Constantine est un type de classe ouvrière basé à Londres. Fumeur compulsif, blond (grâce à Sting) et réputé pour son cynisme sans limites, se caractérise par son sarcasme inexpressif, ainsi que sa capacité de manipulation impitoyable. Mais c’est aussi un humaniste passionné, animé par un désir intense de faire le bien.

D’une certaine manière et en sauvant les distances, nous pourrions dire que Constantin est le Docteur étrange de l’univers DC, avec à la fois des capacités similaires et des ennemis de toutes sortes mystiques et démoniaques. En 2005, le personnage a fait ses débuts au cinéma avec «Constantine», un film avec Keanu Reeves et a obtenu une collection mondiale de 230 millions de dollars. NBC a ensuite adapté le personnage au petit écran, Matt Ryan assumant le rôle principal.

Seriez-vous prêt à réaliser un film Dark Justice League?

