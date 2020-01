Quel réalisateur a le meilleur 10, selon Rotten Tomatoes

Christopher Nolan et Quentin Tarantino sont deux des plus grands et meilleurs cinéastes d’auteur travaillant aujourd’hui. Les deux ont un style de signature, les deux sont des directeurs d’événements, les deux ont un fan fidèle, et les deux ont dix longs métrages écrits et réalisés. Le couple a sculpté une filmographie qui est vénérée par beaucoup et aimée par plus.

Nolan est le roi des superproductions et fabrique des images d’événements fous que les gens affluent vers les théâtres pour voir, même lorsque les films ne parlent pas d’un certain croisé capé. L’écriture tranchante de dialogue de Tarantino éclipse souvent sa direction et sa nature ultraviolente et les tarantinois rendent ses films visibles en un instant. Les deux sont très appréciés et une bonne référence pour cela est Rotten Tomatoes. Voici donc les 10 films de Tarantino & Nolan comparés et classés selon Rotten Tomatoes. A noter, ceux-ci sont classés du pire film de chaque cinéaste au meilleur film.

11 PREUVE DE MORT (2007) VS INTERSTELLAIRE (2014)

Death Proof est sans aucun doute le maillon faible de la filmographie de Tarantino. Dans le cadre d’un projet avec Robert Rodriguez qui rassemble cela et le film Planet Horror pour créer Grindhouse, Death Proof, plus que tout, est inoubliable.

Interstellar est un film bien supérieur en termes de savoir-faire mais malgré son esthétique époustouflante, il peut être source de division. L’ambition du film dépasse son exécution au regard de sa pensée.

Dans l’ensemble, Death Proof se situe avec un tomomètre de 63% et un score d’audience de 72% pour une moyenne de 67,5% tandis que Interstellar se situe à 72% et 85% pour les mêmes scores avec une moyenne de 78,5%.

10 LES HUIT HULTEUX (2016) VS LE PRESTIGE (2006)

The Hateful Eight a des trucs formidables. Il est bien conçu, avec une certaine bonne, sinon la violence excessive. Cependant, le film traîne beaucoup trop longtemps et est extrêmement indulgent, avec une surutilisation inutile des insultes raciales, ce qui rend sa seconde moitié pauvre.

Le Prestige se situe entre la célèbre trilogie de Nolan et est une pièce d’époque difficile, avec de bonnes performances de plomb pour accompagner son suspense, son mystère et est très divertissante, même si elle n’est pas aussi mémorable que les autres films Nolan.

The Hateful Eight se situe à 75% et 76% sur son Tomatometer / Audience Score avec une moyenne de 75,5%, tandis que The Prestige est à 76% et 92% ce qui porte sa moyenne à 84%.

9 KILL BILL: VOL 2 (2004) VS SUIVANT (1999)

Tarantino dans Kill Bill: Vol 2 – la deuxième partie de la célèbre paire – offre une pièce moins remplie d’action et plus axée sur le caractère et le dialogue tout en conservant une grande part de la méchanceté de la première entrée, ainsi que de grandes performances.

Voici les débuts de réalisateur de Nolan et c’est un film bref et bien fait qui donne un bon premier aperçu de l’avenir de la filmographie de Nolan. C’est un bon film noir qui est un début efficace et divertissant.

Kill Bill: Vol 2 se situe à 84% et 89%, ce qui fait sa moyenne de 86,5% à partir de son Tomatometer et Audience Score. La suite ne parvient pas à atteindre cet objectif avec 80% et 85% dans ses deux scores, ce qui fait une moyenne de 82,5%.

8 IL ÉTAIT UNE FOIS … À HOLLYWOOD (2019) VS BATMAN COMMENCE (2005)

Le dernier film de Tarantino est un grand acteur de cette saison de récompenses avec son excellent scénario et ses performances de plomb phénoménales. Il était une fois … À Hollywood est une lettre d’amour indulgente au vieux Hollywood qui peut ne pas être pour tout le monde mais qui livre gros.

Batman Begins est l’un des meilleurs films d’origine de super-héros de tous les temps et a peut-être lancé la plus grande trilogie de films de super-héros de la trilogie de Nolan avec sa vision sombre du héros emblématique qui est joué excellemment par Christian Bale.

Le film de Tarantino se situe à 85% sur le tomomètre avec un score d’audience de 70% manquant, tandis que Begins diffère avec son tomomètre à 84% et son brillant score d’audience de 94%.

7 KILL BILL: VOL 1 (2003) VS THE DARK KNIGHT RISES (2012)

Kill Bill: Vol 1 est aussi emblématique que rempli d’action. Uma Thurman est légendaire dans son rôle de mariée et l’action vous maintient tout au long du bord de votre siège, même si c’est le style sur le fond.

The Dark Knight Rises était une fin fantastique à la trilogie Nolan avec son look, ses performances, son iconographie et sa musique. Beaucoup de gens n’aimaient pas la fin du film, ce qui est compréhensible, mais il est finalement fantastique.

Kill Bill se situe à 85% sur le Tomatomètre avec un score d’audience de 81% tandis que Rises se situe à 87% et 90%. Cela fait respectivement 83% et 88,5% en moyenne.

6 JACKIE BROWN (1997) CONTRE L’INCEPTION (2010)

Jackie Brown est le film le plus sous-estimé de Tarantino et le seul de ses films basés sur des sources, qu’il développe avec brio. Il est plus lent mais a de grandes performances et du charme autour de lui.

La création pourrait bien être l’héritage non-Batman de Nolan. C’est un magnifique morceau de science-fiction époustouflant, aussi passionnant que génial par son auteur.

Brown a une moyenne de 86% par rapport à ses scores de 87% et 85%, tandis que Inception se situe à 87% et 91% sur les mêmes scores, ce qui fait sa moyenne de 89%.

5 DJANGO UNCHAINED (2012) CONTRE L’INSOMNIE (2002)

Django Unchained est le film de vengeance western de réalité alternative de Tarantino qui contient une flopée de tarantinoisms, de multiples performances phénoménales et un brillant script oscarisé.

Insomnia est un film très différent, mais détient toujours une brillante performance de Pacino. C’est un film psychologique intelligent et bien fait, mais pas aussi captivant que les autres parties de la filmographie de Nolan.

Django se situe à un moindre – mais toujours grand – 87% Tomatometer mais aussi 91% Audience Score. L’insomnie a un Tomatomètre supérieur avec 92% mais manque dans le Score d’Audience avec 77%. Ainsi, les moyennes sont de 89% et 84,5% en faveur de …

4 BASTERDS INGLOURIEUX (2009) VS MEMENTO (2000)

Inglourious Basterds pourrait bien être le film le plus complet de Tarantino. Avec un jeu, une écriture, une mise en scène et une action formidables, ainsi que des plans / scènes magistralement réalisés.

Memento est un film intelligent de Nolan qui est une deuxième sortie phénoménale de l’auteur. Il est plein de suspense et drôle dans ses jeux d’esprit déroutants qui aident à la création d’un thriller formidable.

Basterds se situe avec 89% et 88% pour ses scores, donc une moyenne de 88,5%, tandis que Memento a 92% et 94% pour une moyenne de 93%. Il convient de noter que Basterds a plus du double du nombre d’avis que Memento.

3 CHIENS DE RÉSERVOIR (1992) VS DUNKERQUE (2017)

Reservoir Dogs est l’un des meilleurs débuts de réalisateur de tous les temps et est un film élégant, bien fait et merveilleusement écrit à la suite d’un vol de diamant raté rempli d’un groupe de grandes performances.

Dunkerque est un film polaire opposé. Il s’agit d’un pur film d’événement qui détaille le sauveur des hommes à Dunkerque pendant la Seconde Guerre mondiale. Il manque gravement de caractère mais c’est délibéré car il s’agit purement d’un film de spectacle, impressionnant à ce sujet.

Les scores des chiens sont de 91% et 94%, ce qui fait sa moyenne de 92,5%. Pendant ce temps, Dunkerque est assis avec des scores de 93% et 81%, ce qui lui donne une moyenne de 87%.

2 PULP FICTION (1994) CONTRE LE CHEVALIER NOIR (2008)

Cette bataille se terminerait toujours avec les films les plus emblématiques de la paire. Pulp Fiction est l’un des films déterminants d’une génération avec un script si bon qu’il vous rend ironiquement sans voix. La bande originale du film, ses performances, sa structure, son iconographie, tout cela se mélange parfaitement pour faire l’un des meilleurs films des dernières décennies.

The Dark Knight n’est pas nécessairement le film qui définit les années 2000, mais c’est l’un de ses meilleurs et l’un des films de super-héros les plus marquants de tous les temps. Son héritage repose sur les épaules de la performance du défunt grand Heath Ledger en tant que célèbre Clown Prince of Crime. Ce n’est pas seulement cette performance qui rend le film génial, c’est à quel point il est passionnant et sombre, à quel point il est brillant, les autres performances, l’excellente écriture et bien plus encore.

Pulp Fiction se situe à 92% et 96% dans ses deux scores, tandis que The Dark Knight se situe à 94% et 94%. Cela signifie que les deux ont des moyennes de 94%.

1 RÉSULTATS FINAUX

Dans l’ensemble, Rotten Tomatoes considère Nolan vainqueur de 6/10, Tarantino vainqueur de 3/10, 1/10 étant une égalité. Cela fait le vainqueur, Christopher Nolan.

Le nombre de critiques doit être pris en compte pour certains films, mais dans l’ensemble, Rotten Tomatoes fait un bon travail pour décider qui a la meilleure filmographie.

