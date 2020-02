Quel super-héros est le plus puissant?

Qui est le plus puissant – DC’s Swamp Thing ou Marvel Man-Thing? À première vue, Swamp Thing et Man-Thing sont des super-héros très similaires. Alors que Swamp Thing est peut-être le plus connu des deux – en partie grâce à sa série d’action en direct récemment – et malheureusement – annulée – les personnages ont fait leurs débuts en bande dessinée à quelques mois l’un de l’autre. Techniquement, Marvel a envoyé DC au poste lorsque Man-Thing est apparu pour la première fois dans un numéro de mai 1971 de Savage Tales tandis que la première itération de Swamp Thing est arrivée un peu plus tard avec un numéro de juillet 1971 de House Of Secrets.

Les histoires d’origine de Swamp Thing et Man-Thing partagent également quelques similitudes. La version de Swamp Thing qui apparaît dans la série éponyme du super-héros a commencé sa vie en tant que scientifique nommé Alec Holland qui a inventé une formule bio-réparatrice conçue pour résoudre la famine dans son laboratoire dans les marécages de Louisiane. Après que des voyous aient posé une bombe dans son laboratoire, Alec a été incendié dans l’explosion et a plongé dans le marais pour éteindre les flammes. Bien qu’Alec ait été tué dans l’explosion, son corps était trempé dans la formule bio-réparatrice qui a fait que sa conscience a fusionné avec la vie végétale du marais et a créé Swamp Thing.

Man-Thing, quant à lui, était autrefois un biochimiste du nom de Ted Sallis qui travaillait dans un laboratoire top secret des Everglades de Floride pour développer un nouveau sérum de super-soldat. En fuyant un groupe terroriste, Ted s’est injecté du sérum mais s’est écrasé dans les marais. Là, le sérum et les énergies magiques du marais ont combiné et muté Ted en la créature humanoïde ressemblant à une plante qu’est Man-Thing.

Les deux héros sont taillés dans un tissu similaire, mais qui gagnerait dans un scénario Swamp Thing vs. Man-Thing? Marvel’s Man-Thing a plusieurs capacités enviables pour lui. En plus de posséder une force surhumaine, Man-Thing est presque immunisé contre les dommages car sa forme végétale n’est pas entièrement solide, ce qui signifie que des choses comme des balles ou des couteaux passent souvent à travers lui. Il sécrète également un acide puissant qui a le pouvoir de brûler ceux qui le craignent. En revanche, Man-Thing n’a conservé aucun de l’intellect humain de Ted Sallis et est à peine sensible.

Au début de l’histoire de Swamp Thing, il a peut-être été un match plus juste pour Man-Thing mais sous l’écriture d’Alan Moore, les capacités du super-héros ont été étoffées. De nos jours, Swamp Thing contrôle toutes les formes de vie végétale, terrestres et extraterrestres. Il peut utiliser des plantes pour attaquer ses ennemis et peut transférer sa conscience à n’importe quelle matière végétale et générer une nouvelle forme corporelle, ce qui signifie que les attaques ont peu d’effet sur lui. Et contrairement à Man-Thing, Swamp Thing a conservé l’intelligence d’Alec Holland.

Bien que les deux super-héros se révéleraient sans aucun doute de redoutables adversaires dans une bataille contre d’autres personnages de Marvel et DC si c’était un Swamp Thing contre le combat Man-Thing, le premier sortirait probablement vainqueur, grâce à sa capacité à contrôler toutes les plantes, ce qui inclurait probablement le pouvoir de faire Man-Thing pliez aussi à sa volonté.

