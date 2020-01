Quel type de singe est Rafiki? Le personnage le plus sage du Roi Lion n’est pas un babouin! – HITC

“Cela signifie que vous êtes un babouin … et je ne le suis pas.”

Rafiki est l’un des personnages les plus aimés du Roi Lion, mélangeant des citations fantaisistes avec de la bravoure, du leadership et une touche ludique de singe.

Les réalisateurs de Disney ont fait un travail remarquable pour reproduire ses manières nourries et sages dans le remake de l’animation en direct de 2019, donnant à un personnage que nous avons toujours ressenti émotionnellement attaché à un regain de vie encore plus grand.

Qu’il soit en train de fouiner Simba sur la tête avec un bâton ou de chanter rythmiquement «banane de courge» pour à peu près aucune raison, il est impossible de ne pas aimer un singe qui apparaît comme des noix de coco comme l’arbre dans lequel il vit.

Mais alors que Simba étouffe «singe stupide» dans le film, le public a toujours su qu’il y avait quelque chose de beaucoup plus spécial à cette figure de grand-père attentionné.

Alors, quel type de singe est Rafiki?

Il est communément admis que Rafiki est un babouin, et vous ne seriez pas moqué d’une projection Odeon pour avoir pensé cela étant donné qu’il y a des troupes de babouins dans la franchise.

Cependant, Rafiki est spécifiquement un mandrill, qui, bien que très similaire à un babouin, possède sa propre classification génique.

Mandrill peuplent les plaines de l’Afrique de l’Ouest et se distinguent par leurs traits faciaux rouges, bleus et blancs – tout comme Rafiki.

Décrits comme les «plus grands singes du monde», les mandrills vivent joyeusement des fruits et des insectes, ce qui signifie que Rafiki serait chez lui lors d’un dîner avec Timon et Pumbaa.

De même, le mandrill est connu pour être à la fois très intelligent, timide et reclus, ce qui correspond au caractère sage mais distant de Rafiki dans Le Roi Lion.

Qui a exprimé le personnage original?

L’animation originale du Roi Lion est sortie en 1994 avec Robert Guillaume exprimant Rafiki.

Robert avait 35 ans à l’époque et travaillait à la télévision et au cinéma depuis les années 1960 lorsqu’il est arrivé à Pride Rock.

Malheureusement, il est décédé en 2017 à l’âge de 89 ans. Néanmoins, il a reçu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et sera toujours connu comme la voix de Rafiki, avec Lion King 2 et tous les jeux vidéo connexes jusqu’en 2004.

Qui était Rafiki dans Le Roi Lion 2019?

Dans le remake du Roi Lion 2019, John Kani a joué le rôle.

John est un acteur, réalisateur et dramaturge de 75 ans qui a récemment joué T’Chaka dans Captain America: Civil War et Black Panther de Marvel.

Actif dans le monde des médias et du divertissement depuis 1965, John a un Obie Award à son nom pour sa contribution extraordinaire au théâtre.

Rafiki entre guillemets

En swahili, le nom Rafiki signifie «ami».

Gardien et leader de la fierté de Mufasa et Simba, le voyage de ce mandrill sur Le Roi Lion a été rempli de citations inspirantes.

La question est qui… êtes-vous?

Toute histoire qui mérite d’être racontée vaut la peine d’être racontée deux fois.

Le passé peut faire mal, mais d’après moi, vous pouvez soit vous en éloigner, soit en tirer des leçons.

Je ne suis pas celui qui est confus, c’est toi qui ne sais même pas qui tu es.

Quand Disney + arrive-t-il au Royaume-Uni?

Essentiellement, nous demandons quand nous aurons une autre excuse pour regarder Le Roi Lion – ce sera là!

Comme indiqué par iNews, Disney + – le nouveau service de streaming passionnant de Disney – atteindra le Royaume-Uni le Mardi 24 mars 2020. Bien que nous attendions toujours un prix, il devrait coûter environ 6,99 £, et étant donné que nous aurons du contenu Star Wars avec cela (un seul avantage), nous sommes sûrs que cela en vaudra la peine.

Nous ne pouvons pas attendre!

