Quelle baguette auriez-vous basée sur votre MBTI?

Selon l’expert éminent de la baguette dans le monde de Harry Potter, c’est la baguette qui choisit l’assistant. Les nuances du wandlore sont quelque chose que seul le plus averti des sorcières et des sorciers comprend, mais il est facile de se faire une idée de quel type de baguette conviendra à quel genre de personne.

Il existe de nombreuses façons de mesurer la personnalité et le tempérament d’une personne, et les types de personnalité MBTI sont définitivement un favori. Voici donc tous les types de MBTI, ainsi que leur baguette idéale.

16 INTJ – Cheveux noisette et licorne

Le type de personnalité INTJ est connu pour être imaginatif et très réfléchi. Pour ce type, une baguette en bois de noisetier serait la meilleure, car le bois symbolise la sagesse, la divination et la créativité.

Ces personnalités sont parfois appelées les cerveaux du MBTI, et la pureté de leur créativité et de leur inspiration serait mieux adaptée à un noyau de baguette de cheveux de licorne.

15 INTP – Holly & Phoenix Feather

Les INTP seraient mieux adaptés à une baguette qui correspond parfaitement à celle d’Harry Potter lui-même. Le bois de houx représente la paix, l’espoir et la bonne volonté, et le noyau de plumes de phénix est un excellent outil pour un large éventail de magie.

Les logiciens du MBTI sont très inventifs, donc une baguette comme celle-ci qui peut accomplir presque n’importe quoi est une parfaite adéquation de personnalité.

14 ENTJ – Corde de cœur de saule et de dragon

La personnalité ENTJ est également connue sous le nom de commandant, il est donc logique qu’ils souhaitent une baguette forte et puissante.

Le bois de saule est connu pour sa sécurité et sa stabilité, et la corde cardiaque du dragon est la plus utile pour son pouvoir magique pur. Les commandants sont des chefs nés naturels, et c’est un combo de baguette qui est né pour le leadership.

13 ENTP – Corde de cœur de l’aulne et du dragon

Fait intéressant, l’aulne a été associé à de nombreuses divinités dans l’histoire. Son bois symbolise la force, la protection et la royauté, donc lorsqu’il est associé à un noyau aussi solide que la corde du dragon, c’est une combinaison vraiment imparable.

Il s’agit d’une baguette puissante parfaitement adaptée à une personnalité puissante comme l’ENTP.

12 INFJ – Cheveux de frêne et de licorne

Les types de personnalité INFJ sont assez mystiques dans leur nature, donc une baguette en bois de frêne est un excellent choix. Le frêne a toujours été associé au mysticisme et à la spiritualité, c’est donc naturellement un merveilleux bois de baguette.

Les INFJ sont également connus pour leurs tendances idéalistes, donc un noyau avec l’innocence d’une licorne n’a de sens.

11 INFP – Cheveux de chêne et de licorne

Le chêne est l’un des bois les plus vénérés de toute l’histoire de l’humanité, et les puissants chênes sont associés à une grande sagesse. Alors, ils correspondent assez bien avec le type de personnalité INFP.

Les INFP ont également tendance à être très altruistes, donc les cheveux de licorne (le noyau de la baguette le moins susceptible de se transformer en magie noire) sont un excellent match.

10 ENFJ – Plume de cerise et de phénix

Les ENFJ sont appelés les protagonistes du MBTI, et pour cause. Ils sont charismatiques et passionnés, et vraiment les écrivains de leur propre destin. Ainsi, un bois associé à la passion et à la puissance comme le bois de cerisier est une excellente baguette pour eux.

La plume de Phoenix est un noyau qui a tendance à avoir son propre esprit, donc les ENFJ sont l’un des rares types avec une personnalité suffisamment puissante pour le maîtriser.

9 ENFP – Cheveux de bois de sureau et de licorne

Les types de personnalité ENFP sont des getters très fougueux, c’est pourquoi ils sont communément appelés les militants.

L’arbre sureau est censé être un bon outil pour conjurer le mal, qui se marie bien avec ces individus au bon cœur. Et un bois avec un bon esprit mérite un bon noyau, donc l’appariement des cheveux aîné et licorne est approprié.

8 ISTJ – Birch & Dragon Heartstring

Les ISTJ sont des gens très stables et fiables, donc une baguette en bois de bouleau est un match idéal pour eux. Le bouleau est bien connu pour sa stabilité ainsi que son adaptabilité, donnant à ISTJ le meilleur des deux mondes.

Et bien que l’ISTJ soit un introverti, ils peuvent certainement offrir un punch de personnalité, donc un noyau solide de cordes cardiaques de dragon fonctionne bien pour eux.

7 ISFJ – Cheveux en acajou et licorne

L’acajou est un bois très solide, si solide qu’il peut même résister à un coup de foudre. C’est aussi un bois qui symbolise la protection, il est donc idéal pour l’ISFJ, également connu sous le nom de Defender.

Et en tant que personnes naturellement bienveillantes, un noyau pur et incorruptible comme les cheveux de licorne est idéal.

6 ESTJ – Plumes de vigne et de phénix

Il n’est pas surprenant que Hermione Granger ait une baguette de vigne, car c’est un bois qui est censé représenter la détermination et l’endurance. En tant que tels, les cadres du MBTI sont également bons avec des baguettes de vigne.

Les ESTJ sont des personnalités dirigeantes très puissantes, donc un noyau qui ne peut être maîtrisé que par les personnes les plus fortes est également très bien.

5 ESFJ – Corde de cœur d’aubépine et de dragon

Les ESFJ sont des personnes exceptionnellement attentionnées qui sont populaires et aimées par beaucoup, donc une baguette d’aubépine avec un cœur de cœur en dragon est parfaite pour eux.

Le bois d’aubépine représente des traits tels que la beauté et l’amour, et bien que le cœur du dragon puisse être un noyau quelque peu capricieux, il a également tendance à être assez lié à son propriétaire.

4 ISTP – Cheveux Rowan & Unicorn

Les sorbiers représentent la force et la sagesse, et ils sont associés au mysticisme dans de nombreuses cultures et mythologies différentes. Et puisque l’ISTP est connu comme le Virtuose, il est logique qu’ils aient une baguette magique puissante.

Les cheveux de licorne sont un noyau performant, c’est donc un outil fantastique pour tous ceux qui aiment expérimenter comme l’ISTP.

3 ISFP – Reed & Phoenix Feather

Les types de personnalité ISFP sont des explorateurs naturels, donc une baguette de roseau avec un noyau de plumes de phénix leur donne exactement le type de mojo magique dont ils ont besoin.

Le roseau est un bois associé à la sagesse et à l’apprentissage, de sorte que le type MBTI connu sous le nom d’Aventurier peut en tirer beaucoup. Et bien sûr, la plume de phénix est suffisamment flexible pour leur permettre d’explorer véritablement leurs pouvoirs.

2 ESTP – Corde de cœur sapin et dragon

Les types de personnalité ESTP sont extrêmement intelligents et extrêmement énergiques, donc une baguette en bois de sapin est leur meilleur match.

Le sapin est représentatif de la persévérance et de la puissance, donc ses vibrations sont sur la même longueur d’onde que l’ESTP. Et dans le même ordre d’idées, un cœur de cœur en forme de dragon peut donner un coup de poing très puissant, donc il se marie bien avec le sapin.

1 ESFP – Bois de pommier et plume de Phoenix

Le type de personnalité ESFP est également connu sous le nom de Entertainer, et une baguette en bois de pommier et plume de phénix est un excellent duo pour ce type MBTI.

Le bois de pommier est connu pour ses propriétés magiques d’un autre monde, et il symbolise souvent la guérison et l’amour. Les ESFP sont un type de personnalité très sociable qui aime explorer, donc un noyau de plumes de phénix leur convient bien.

