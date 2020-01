Quelle chanson de The Weeknd figure sur la scène du club? – HITC

Le musicien populaire joue lui-même dans le dernier film des frères Safdie.

Uncut Gems est arrivé au Royaume-Uni et propose The Weeknd interprétant un favori de la vieille école.

L’année a vraiment démarré avec un coup d’éclat au cinéma. Premièrement, nous avons eu le retour en forme de Guy Ritchie avec son film de comédie policière The Gentlemen, et en même temps, nous avons glissé dans la satire anti-guerre de Taika Waititi, Jojo Rabbit.

Nous avons poursuivi le voyage de janvier avec Sam Mendes à couper le souffle en 1917, qui est sans doute l’un des meilleurs films de guerre depuis un certain temps. Cependant, le film à battre jusqu’à présent cette année est sans aucun doute Uncut Gems, qui voit les frères Safdie (Heaven Knows What, Good Time) livrer leur film le plus autorisé et le plus accessible à ce jour.

Plongeons-nous dedans…

Salut tous les joyaux non coupés!

Le film met en vedette Adam Sandler dans le rôle de Howard Ratner, un bijoutier new-yorkais qui jongle entre dettes et risques en se rapprochant de plus en plus d’un gros score.

Adam est souvent cité pour une gamme de rôles comiques, mais il a prouvé dans des films comme Punch-Drunk Love qu’il est un acteur dramatique qualifié. Avec Uncut Gems, il obtient sa meilleure performance à ce jour en tant que toxicomane du jeu dont nous ne pouvons tout simplement pas détacher les yeux.

Il présente un grand casting de soutien, y compris l’auteur-compositeur-interprète populaire The Weeknd – de son vrai nom Abel Makkonen Tesfaye – qui joue lui-même.

Uncut Gems: The Weeknd Song

C’est un retour en arrière!

Pendant la scène des boîtes de nuit, le chanteur interprète une chanson intitulée «The Morning».

Ceci est tiré de sa première mixtape House of Balloons, qui est sorti en 2011. Cela est parfaitement logique, étant donné que Uncut Gems a lieu en 2012.

Comme l’a souligné NME, les Safdies étaient ravis de l’avoir comme une «vraie performance en direct». S’ouvrant sur l’implication de l’artiste, ils ont ajouté: «C’était quelque chose qu’il n’avait pas à faire, mais il est comme, «Je veux que cela soit réel»… Cela a ajouté à l’énergie de toute la pièce. Tout le monde était tellement excité. Vous pouvez juste le sentir saigner hors de l’écran. “

C’est une scène incroyable. Écoutez la piste ci-dessous:

The Weeknd a-t-il déjà été dans un film?

C’est ses débuts au cinéma!

Cependant, nous pouvons être en mesure d’attendre une autre apparition cinématographique de sa part, car NME note que Josh Safdie l’a appelé “un vrai cinéphile” ainsi qu’un bon ami des frères.

La collaboration crée un cinéma vraiment génial.

Uncut Gems est arrivé dans les cinémas britanniques le vendredi 10 janvier et Netflix le vendredi 31 janvier 2020.

