Quelle est la hauteur de Tom Cruise? | .

Quelle est la hauteur de l’icône du film Tom Cruise? La star agit depuis près de 40 ans, gagnant sans doute sa grande pause dans le classique culte The Outsiders en 1983. Au cours des décennies suivantes, il est devenu l’un des plus grands tirages d’Hollywood, pionnier des rôles emblématiques dans des franchises telles que la version grand écran de la mission. : Série impossible, ainsi que de travailler avec un whos-who des réalisateurs de A-list de Stanley Kubrick à Steven Spielberg.

Le premier rôle principal de Tom Cruise a été dans Risky Business, la même année que The Outsiders a été publié. Le film est un classique du cinéma pour adolescents, montrant le charisme de Cruise en tant qu’adolescent de Chicago qui court contre un proxénète local; on se souvient souvent de l’emplacement étrange de sa scène de sexe. Risky Business a gagné plus de 60 millions de dollars sur un petit budget d’environ 6 millions de dollars et la montée en puissance de Cruise a été assurée.

Cruise a récemment eu deux rôles principaux en tant que personnage titulaire dans Jack Reacher et Jack Reacher: Never Go Back. Reacher dans les livres est connu pour être un géant de 6 “5 qui botte le cul; le casting surprise de Cruise a fait tourner les têtes avant la sortie du film en raison de sa hauteur relativement réduite de 5 pieds, 7 et trois pouces. Même l’auteur original des livres , Lee Child, a déclaré officiellement que Cruise est non seulement trop court, mais trop vieux pour continuer à jouer à Reacher. La franchise sera redémarrée en série sur Amazon Prime.

De son statut d’étoile en ascension rapide au début des années 80, Tom Cruise est passé de force en force, y compris les apparitions dans Legend de Ridley Scott et Top Gun de son frère Tony Scott. Ce dernier recevra une suite de plusieurs décennies sous la forme de Top Gun: Maverick. La suite devrait être encore plus tard, toujours après des retards dus à l’épidémie de coronavirus, mais elle est maintenant attendue en décembre 2020. Cruise a également développé un classique culte moderne avec l’acteur de science-fiction Edge of Tomorrow en 2014; bien que le film ait souffert de trop de changements de titre, il a été bien accueilli par les critiques. Cruise, la co-star Emily Blunt et le réalisateur Doug Liman veulent tous revenir pour une suite, mais Liman n’est pas sûr que cela se produise.

Tom Cruise’s La franchise juggernaut a sans aucun doute été la série Mission: Impossible, son entrée la plus récente étant Mission 2018: Fallout (peut-être plus connue pour sa scène emblématique de Henry Cavill rechargeant ses bras). La franchise a accumulé 3,5 milliards de dollars de recettes au box-office à ce jour, avec Mission: Impossible 7 et Mission: Impossible 8 déjà annoncées pour 2021 et 2022, respectivement. Frustrant, la production de Mission: Impossible 7 a été arrêtée en raison de problèmes de coronavirus; On ne sait pas encore si cela aura un impact sur la date de sortie du film.

