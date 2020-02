Quelle est la prochaine étape après le départ du décideur clé?

Dans de superbes nouvelles du week-end, il a été révélé DC Comics Le co-éditeur Dan DiDio quitte la société. Les détails sur la nature exacte de son départ sont rares et parfois contradictoires, mais la plus grande question demeure – quelle est la prochaine étape pour DC Comics après la sortie de Dan DiDio?

Dan DiDio a embarqué pour la première fois dans DC Comics en tant que vice-président éditorial et écrivain de Superboy en 2002. Il est devenu co-éditeur de DC Comics avec Jim Lee en 2008. DiDio a également écrit une série de séries au fil des ans, dont The Metal Men, une série Phantom Stranger avec Brent Anderson ainsi que The Outsiders ainsi que diverses histoires de liens et de sauvegarde. Avant de rejoindre DC Comics, DiDio était employé par Mainframe Entertainment en tant qu’écrivain et éditeur d’histoire pour les propriétés Reboot et War Planets.

Continuez à faire défiler pour continuer à lire

Cliquez sur le bouton ci-dessous pour démarrer cet article en vue rapide.

Connexe: La nouvelle chronologie de DC commence dans la génération un: l’ère des mystères

DiDio a supervisé DC Comics à travers plusieurs remaniements majeurs. Le plus gros, de loin, a été la relance du New 52 en 2011 qui a vu un redémarrage presque total de la continuité de DC Comics. Cela a coïncidé avec la sortie de cinquante-deux nouvelles séries, conçues comme un moyen pour les nouveaux lecteurs d’accéder facilement à des personnages sans des décennies de confusion. À court terme, le New 52 a été un succès instantané avec des ventes massives sur de nombreux titres ainsi que le lancement de plusieurs arcs préférés des fans, notamment Scott Snyder et Batman de Greg Capullo, J.H. Batman de Williams III et W. Haden Blackman, Animal Man de Jeff Lemire, Demon Knights de Paul Cornell et plusieurs autres. À long terme, cependant, cette décision a été entachée de plusieurs controverses éditoriales, d’un manque de créatrices et de la superficialité générale qui résultait de l’expulsion d’une grande partie de la continuité de DC. Cela a conduit à plusieurs événements et relancements ultérieurs, y compris Convergence et DC Rebirth, qui ont largement supprimé les nouveaux concepts de 52.

Le départ de DiDio remet en question les plans de la génération cinq, qui vieillirait considérablement l’univers DC et remplacerait de nombreux super-héros familiers par de nouveaux personnages hérités, y compris Jonathan Kent comme Superman, Luke Fox comme Batman et Captain Cold Jr. comme Flash. Dan DiDio était fortement impliqué dans le plan de publication de la 5G, donc sa sortie soulève une quantité considérable de questions. Le départ soudain de DiDio marque-t-il un éloignement de la génération cinq, ou peut-être, quelques changements dans son exécution? Quelle que soit la raison de la sortie de DiDio, il semble hautement improbable que DC Comics abandonne complètement le concept, puisque DC Comics vient d’annoncer une offre Generation Zero Free Comic Book Day.

Pour l’instant, l’éviction de Dan DiDio – s’il s’agit bien d’une éviction – reste abrupte et mystérieuse, et le restera probablement jusqu’à ce que DiDio ou DC fasse une déclaration à ce sujet. De nombreux créateurs de bandes dessinées ont fait l’éloge de DiDio sur les médias sociaux, bien que sa sortie ait également été réjouie par les fans. Ce n’est cependant pas trop inattendu. En tant que co-éditeur, DiDio a fait une cible pratique en raison de sa position – trop éloigné des succès individuels des équipes créatives et trop visible pendant les différentes controverses DC Comics altéré pendant et depuis The New 52. Les questions les plus pressantes se posent avec son remplacement et comment ils façonneront la vision de l’Univers DC alors qu’il subit une transformation potentiellement capitale dans les années à venir.

Plus: DC célèbre Green Lantern avec spécial 80e anniversaire

Le héros le plus talentueux de Marvel est le DERNIER que vous pensez