Quelle est la prochaine étape pour DC Comics après la sortie de Dan DiDio?

Randy Watson: “Pour l’amour de Dieu, il suffit de choisir quelque chose et de s’y tenir.”

Al Lobama: “Carlos Pacheco avait une vision intéressante de la continuité dans un article Twitter il y a environ un mois, et je vais essayer de le paraphraser du mieux que je peux. Dans l’industrie de la bande dessinée moderne, vous aurez un titre comme, disons Thunderbolts, où ils le lancent avec une nouvelle équipe créative et une nouvelle direction audacieuse … et il dure environ une quinzaine de numéros avant d’être annulé. Puis peu de temps après la mort du livre, ils le relancent à nouveau avec une nouvelle équipe créative et une nouvelle direction audacieuse, et le processus recommence. En l’espace de dix ans, ils ont publié au moins six ou sept séries Thunderbolts différentes et aucune d’entre elles n’a rien en commun les unes avec les autres. Si vous étiez un fan de la série Thunderbolts originale, il n’y a rien pour vous accrocher ou profiter parce que chaque autre tentative de faire le livre a pris une approche «jetez de la merde au mur et voyez quels bâtons» et RIEN collé. Et parce que les principaux éditeurs de bandes dessinées d’aujourd’hui ont adopté cette approche et en ont lentement fait la norme, la continuité car les fans savent qu’elle est essentiellement morte.

Et maintenant, vous avez une idée de base de la raison pour laquelle ces redémarrages et événements «nouvelle direction audacieuse» ne fonctionnent plus comme un moyen d’attirer de nouveaux lecteurs. En raison de la fréquence à laquelle un éditeur comme DC tire cette astuce, la fanbase actuelle sait qu’il est inutile de sauter sur un nouveau livre / événement, car ce ne sera qu’une question de temps avant que ce titre ne soit effacé et redémarré par le prochain grand événement. Cela a maintenant l’effet inverse de chasser de nouveaux lecteurs, car ils ne veulent pas perdre leur temps et leur argent à investir dans un livre qui ne va pas rester. Les fans veulent de la stabilité; un personnage et une histoire sur lesquels ils peuvent compter chaque mois. Ainsi, plutôt que de réinitialiser la continuité, DC doit créer une certaine continuité réelle et restaurer la confiance des consommateurs de cette façon.

scottjsafan: “Tout est foutu jusqu’à ce que didio soit parti”

duh “ “Entre cela et la fin de Doomsday Clock, c’est comme si DC faisait une blague consciente de tous les redémarrages de toute sa chronologie. Depuis 1985, il y a eu Crisis on Infinite Earths, Zero Hour, Infinite Crisis, One Year Later, Final Crisis, New 52, ​​DC Rebirth, et maintenant cela (et cela n’inclut pas les histoires plus petites qui viennent de redémarrer / reconnecter de plus petites parties comme le redémarrage de Geoff Johns Green Lantern au milieu des années 2000). Il est très difficile de rester investi lorsqu’ils réinitialisent l’univers toutes les quelques années »

George Nolan: “Comme si DC n’était pas assez amusant pour essayer de suivre correctement la continuité lorsqu’ils redémarrent leur calendrier? Certes, je ne suis pas non plus un fan de Marvel créant d’innombrables chronologies alternatives pour leurs super-héros populaires qui en font une corvée à suivre. Mais bon sang, ces gars-là n’ont pas toujours les meilleurs antécédents en matière de cohérence avec leur narration et pensent simplement qu’ils peuvent le confirmer si suffisamment de problèmes surviennent. »

Mike Riley: “Je pense que je pourrais simplement m’en tenir aux trucs du DC Black Label et faire attention aux nouvelles à ce sujet si quelque chose de digne d’intérêt apparaît.”

Le monde de la bande dessinée est encore sous le choc de la nouvelle du départ de Dan DiDio de DC, même si la société n’a pas encore commenté publiquement la question.

Une personne qui a pris note est le vice-président exécutif / directeur créatif de Marvel Entertainment, Joe Quesada. “Alors que le monde de la bande dessinée aime regarder les choses en termes de héros et de méchants, c’est loin de la réalité”, a tweeté Quesada. «Je connaissais Dan Didio des années avant son arrivée à DC. Nous avons vécu dans des univers différents et avons concouru pendant plus d’années que je ne me souvienne, c’est un bon gars et un ardent défenseur de notre médium depuis près de deux décennies. Je veux lui souhaiter personnellement le meilleur et j’attends avec impatience tous ses futurs efforts et succès. »

Mais qu’en est-il de DC? Alors que beaucoup se demandent pourquoi DiDio est parti, d’autres se demandent qui va intervenir et que va-t-il se passer ensuite avec l’éditeur?

Et non, nous n’allons pas entretenir la rumeur absurde que Marvel achète DC.

DiDio a guidé DC à travers des moments turbulents et instables. Bien sûr, nous devons souligner que le plus important de ses mouvements a été la relance du New 52 en 2011, ce qui nous a permis de redémarrer la continuité de DC Comics. Le redémarrage a apporté de grosses ventes et le soutien des fans, au début, mais les choses se sont stabilisées et se sont effondrées. Cela a amené un afflux d’événements et de relances, y compris Convergence et DC Rebirth.

Comme discuté la semaine dernière, DC est sur le point d’un autre redémarrage et avec le départ de DiDio, cela donne une tournure intéressante à ce qui est appelé “Generation Five”.

Les plans pour «Generation Five» vieilliraient considérablement l’univers DC et remplaceraient de nombreux super-héros familiers par de nouveaux personnages hérités, y compris Jonathan Kent comme Superman, Luke Fox comme Batman et Captain Cold Jr. comme Flash.

Vous avez tout ça?

Les chances qu’il soit annulé sont minces, mais peut-être une réécriture? DiDio aurait été profondément impliqué dans les plans, mais qui sait comment ils se dérouleront maintenant depuis que DC a récemment annoncé son offre pour la Journée de la bande dessinée gratuite Zero Generation.

La personne qui assumera ses fonctions apportera son propre style aux choses et se déplacera très probablement rapidement pour apporter des changements et mettre l’entreprise sur une nouvelle voie.

Qu’est-ce que tu penses?

