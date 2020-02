Quelle histoire racontera Aladdin 2? 2022 pourrait voir le retour de Jafar! – HITC

Une suite du film d’action en direct d’Aladdin de 2019 serait en préparation!

L’engouement récent de Disney pour la réédition de tous les films qu’ils ont jamais réalisés, mais en action réelle (ou CGI photoréaliste dans les cas de The Jungle Book et The Lion King) ne semble pas ralentir de sitôt.

L’année 2019 a vu quatre étonnants films classiques Disney repensés sous forme d’action en direct: Dumbo, Le Roi Lion, Lady and the Tramp (sur Disney +) et, bien sûr, Aladdin.

Il a maintenant été révélé, en février 2020, que le film d’action en direct d’Aladdin allait maintenant avoir une suite, Guy Ritchie étant censé revenir en direct et Mena Massoud, Naomi Scott et Will Smith devraient tous reprendre leurs rôles également.

Un petit détail que nous ne connaissons pas sur le film est quelle histoire il racontera, mais étant donné que Aladdin, l’animation originale, a obtenu deux suites dans les années 1990, il existe de nombreuses sources disponibles si Disney voulait adapter l’une d’entre elles.

Aladdin: Le retour de Jafar

La première des suites animées d’Aladdin est venue sous la forme du Retour de Jafar de 1994 qui, comme vous pouvez le deviner, a vu le retour du méchant menaçant, cette fois avec les pouvoirs d’un génie.

Selon We Got This Covered à l’été 2019, Disney avait déjà des plans pour une suite d’Aladdin et la vantait d’être un remake de The Return of Jafar de 1994.

Espérons que si tel est le cas, Will Smith n’est pas remplacé par Dan Castellaneta (la voix d’Homer Simpson) comme Robin Williams l’était dans la version originale de The Return of Jafar.

Aladdin et le roi des voleurs

Un rapport du Hollywood Reporter du 12 février suggère que Disney envisage d’adapter un conte de One Thousand and One Nights, une collection de contes et légendes folkloriques du Moyen-Orient qui comprend également Ali Baba and the Forty Thieves et Sinbad the Sailor.

Si Disney choisissait Ali Baba et les quarante voleurs comme référence, ce serait effectivement un remake de la deuxième suite animée d’Aladdin, Aladdin et le roi des voleurs, qui a vu Aladdin présenté à son père, Cassim, qui a dirigé l’infâme bande de voleurs.

Quelque chose de nouveau

Il est également possible que Disney abandonne ces deux films précédents au profit de raconter une histoire complètement nouvelle et originale, mais étant donné qu’ils continuent de refaire leurs films classiques, il est presque certain que la suite d’Aladdin en direct sera centrée autour de The Return de Jafar, Aladdin et le roi des voleurs ou même prendre des éléments des deux.

Quoi qu’il en soit, nous en saurons probablement plus d’ici la sortie de la suite d’Aladdin.

La date de sortie de l’action en direct Aladdin 2 n’a pas encore été confirmée, mais le 27 mai 2022, Disney a une fente ouverte pour un film d’action en direct et, comme l’Aladdin 2019 est sorti le 24 mai, il ne serait pas surprenant qu’Aladdin La date de sortie de 2 a également été fixée au crayon pour mai.

Dans d’autres nouvelles, oui, Maddie Ziegler est dans To All the Boys: P.S. Je t’aime toujours – les fans choqués se tournent vers Twitter!