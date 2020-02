Quelles sont les 10 séries que Marvel prépare pour Disney +?

Marvel a préparé plusieurs projets à lancer en série en Disney +. Pour le moment, nous n’en connaissons que quelques-uns, mais selon Bob Iger, l’étude prévoit de réaliser 10 fictions au total.

Marvel Son but est de transporter votre Univers cinématographique au petit écran, et y parvient petit à petit. L’étude prévoit de projeter plusieurs séries Disney + Nous connaissions déjà l’existence de certains d’entre eux qui arriveront bientôt, WandaVision, Loki et Le faucon et le soldat d’hiver. Cependant, maintenant président de Disney, Bob Iger, a confirmé que sept autres projets étaient en cours d’élaboration et a également révélé la date de lancement de certains d’entre eux.

Iger a confirmé qu’ils travaillent sur un grand nombre de séries Marvel pour la plate-forme de streaming et a également révélé la date de sortie de certains d’entre eux. Le Falcon et le soldat d’hiver arriveront en août et WandaVision sortira en décembre prochain. Mais ce n’est pas tout: “Il y a sept autres séries Marvel à différents stades de développement ou de pré-production”, a-t-il confirmé, selon Comicbook.

De nouveaux projets

Les séries Marvel pour Disney + qui avaient été confirmées jusqu’à présent sont Marvel’s What If…?, Hawkeye, Moon Knight, Mme Marvel et She-hulk, qui totalisent au total cinq séries, deux de moins que celles confirmées par Iger. Peut-être que les deux autres projets en cours de production sont la série non-fiction Marvel’s 616 et Storyboards de Marvel.

Marvel’s 616 Il s’agit d’une série documentaire anthologique qui explore l’intersection entre le riche héritage des histoires, des personnages et des créateurs de Marvel. Quant à Storyboards de Marvel c’est une série qui se concentre sur le directeur créatif de Marvel, Joe Quesada, tout en explorant les histoires d’origine et les impulsions créatives des créateurs de story-boards.

