Quelque chose de fou va tout changer dans Wonder Woman 1984

Gal Gadot parler de ce que nous pouvons attendre du film Wonder Woman 1984 Il sortira cet été.

Lors d’une récente interview, l’actrice Gal Gadot a parlé de ce que les fans peuvent attendre du film DC Comics Wonder Woman 1984, ainsi que sur les autres événements de sa vie.

“Dans la suite, Diana vit sa vie depuis longtemps”, a-t-il déclaré. Gal Gadot “C’est beaucoup plus sage, mature et solitaire … Et puis il se passe quelque chose de fou qui change tout le jeu.”

Que voulez-vous dire par «quelque chose de fou»? Nous n’avons toujours pas tous les détails du film Wonder Woman 1984, mais Dr. Barbara Minerva (Kristen Wiig) découvrira un objet ancien qui exauce des vœux grâce à la manipulation de Max seigneur (Pedro Pascal). Alors Diana Prince (Gal Gadot) me demandera de revenir Steve Trevor (Chris Pine) et lorsque cela se réalisera, cela provoquera de nombreux événements qui créeront le chaos et met gravement en danger l’humanité.

Toutes les fuites (SPOILERS) de l’intrigue du film.

Dans l’autre partie de l’entretien, Gal Gadot Il a parlé de l’entraînement intense et du style de vie qu’il vit pour être le grand super-héros de DC Comics.

“J’ai eu une période très dure et très forte en Pilates, mais maintenant je suis retourné au gymnase et je suis revenu à Los Angeles, donc j’ai le temps de faire les promenades, les belles promenades en ville et de nager.” elle a partagé

En plus de Wonder Woman 1984Gal Gadot apparaîtra dans Death on the Nile réalisé par Kenneth Branagh avec Letitia Wright et Annette Bening plus tard cette année.

Réalisé par Patty Jenkins, Wonder Woman 1984 est en vedette Gal Gadot comme Diana, Chris Pine comme Steve Trevor, Kristen Wiig comme Barbara Minerva / Cheetah, Pedro Pascal comme Max Lord et Natasha Rothwell. Le film sortira en salles le 5 juin 2020.

