Quelque chose de mal veut entrer. La remorque misérable

IFC Midnight a publié la bande-annonce de ‘Le misérable‘, un thriller d’horreur dans lequel une ville touristique est pourchassée par une force maléfique qui vit dans les forêts voisines. Avec une première prévue à la fois en VOD et sur les différentes plateformes numériques pour le 1er mai, ils ont la bande-annonce disponible ci-dessous.

Suite à la séparation de ses parents, un adolescent rebelle, Ben, est envoyé vivre avec son père pendant l’été et travailler à la marina locale pour obtenir une sorte de discipline. Cependant, la station balnéaire idyllique lui offre peu de réconfort car il est obligé de faire face à la nouvelle petite amie de son père et aux adolescents locaux privilégiés. Les problèmes de Ben deviennent de plus en plus inquiétants quand il fait une découverte effrayante sur la famille qui loue la maison voisine.

Un esprit maléfique de la forêt a pris le contrôle des parents et commence à jouer à un jeu de maison sinistre, profitant des enfants et effaçant toute trace de leur existence. Les soupçons de Ben sur les horreurs surnaturelles passent inaperçus et il lance une croisade dangereuse pour mettre fin au règne de terreur de la sorcière qui marche sur la peau.

Les frères Brett Pierce et Drew T. Pierce (‘Deadheads’) réalisent ce film dont le casting est dirigé par John-Paul Howard, Piper Curda, Jamison Jones, Zarah Mahler, Kevin Bigley et Blane Crockarell.

