Quelque chose ne va pas avec le marteau de Thor

L’univers Marvel est plus dangereux que jamais et en plus de cela, quelque chose ne fonctionnera pas correctement avec Mjölnir, le marteau de Thor.

Dans la bande dessinée Thor # 7Marvel révèle que même si le héros Marvel aura un nouveau look, quelque chose va mal avec son fidèle marteau, Mjolnir. L’arme grossira de plus en plus et il aura du mal à la soulever. Il semble juste de supposer que le problème avec le marteau est en quelque sorte lié au fait que Loki l’ait soulevé récemment. Donc, alors que Thor s’efforce d’empêcher le Black Winter de tout détruire sur son chemin, devenant le héraut de Galactus, les choses ne seront pas plus faciles une fois cet arc terminé. Sur le plan positif, il abandonnera ses anciennes apparitions et obtiendra un nouveau casque, bien que cela puisse sembler une victoire mineure compte tenu de tout ce que le Dieu du Tonnerre a traversé. Et ce qui va venir.

Ici, nous vous laissons la couverture spectaculaire de la bande dessinée Marvel.

Synopsis officiel:

La bande dessinée Marvel Thor # 7 a une date de sortie estimée à juin 2020, bien qu’elle puisse varier en raison du coronavirus. Écrit par Donny Cates, il présente les artistes Aaron Kuder, Olivier Coipel, Guile Sharp et Nic Klein.

QUELQUE CHOSE N’EST PAS FAIT À MJOLNIR… Et c’est le mauvais moment pour le père d’Asgard de perdre son arme principale. La ville dorée est dans le chaos après la visite opportune de Galactus, et de nouvelles menaces se profilent à l’horizon. Thor a plus que jamais besoin de son marteau … et pourtant l’Uru s’alourdit de jour en jour. Que faudra-t-il au Dieu du Tonnerre pour conserver l’une des armes les plus puissantes du Multivers?

Le marteau de Thor a été en difficulté dans le passé, mais il semble que cette fois-ci, il déclenchera des événements qui pourraient mettre tout l’Univers en danger.

