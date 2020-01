Quels films et épisodes de Star Trek vous devez voir pour comprendre Picard

Star Trek: Picard est juste au coin de la rue, donc nous décomposons quels épisodes et films mettant en vedette le casting de Star Trek: The Next Generation sont cruciaux pour comprendre la nouvelle série. Cela fait 18 ans que le public n’a pas vu pour la dernière fois le capitaine Picard et l’équipe de l’USS Enterprise dans leur dernier film, Star Trek: Nemesis. Maintenant, Patrick Stewart remet son uniforme pour un autre tour en tant que version beaucoup plus ancienne et plus douloureuse du capitaine légendaire.

Nous ne savons pas exactement de quoi parlera Star Trek: Picard, car les producteurs ont été incroyablement secrets sur l’intrigue de l’émission. Ce que nous savons vient des bandes-annonces et des interviews qui suggèrent que la série sera aux prises avec les retombées de deux tragédies – la destruction de Romulus et la mort du lieutenant-commandant Data à Nemesis. Ce dernier a apparemment hanté Picard pendant la plupart de ses années au crépuscule, bien qu’il semble qu’il n’ait pas encore fini de garder l’héritage de son ami tombé.

Nous décomposons la poignée d’épisodes et de films essentiels qui servent d’amorce nécessaire à ce qui va arriver dans Star Trek: Picard.

La mesure d’un homme

Généralement considéré comme le premier grand épisode de Star Trek: The Next Generation, “The Measure Of A Man” trouve les droits de Data mis à l’épreuve. Lorsque le chercheur de Starfleet, Bruce Maddox, prévoit d’utiliser Data comme modèle pour toute une race d’androïdes, Data proteste, car le projet pourrait potentiellement lui causer des dommages irréparables. Étonnamment, les données sont supposées être la propriété de Starfleet plutôt qu’une entité vivante, et une audition pour déterminer ses droits est entreprise. Le capitaine Picard vient à la défense de son second officier robotique, et il est finalement déterminé que Data est une forme de vie sensible, et il refuse de subir les tests de Maddox.

“La mesure d’un homme” était peut-être la première fois que la prochaine génération était vraiment aux prises avec les ramifications de la vie artificielle avancée et comment elle serait gérée à l’avenir. Les bandes-annonces de Picard ont présenté des androïdes très ressemblant à des données avec des chiffres gravés dans leur tête, qui ressemblent un peu à ce que Maddox avait en tête. At-il pu atteindre son objectif d’une manière ou d’une autre après la mort de Data, ou quelqu’un d’autre a-t-il repris son travail? Quelle que soit la réponse, “The Measure Of A Man” est un visionnement essentiel.

Le transfuge

Star Trek: Picard a promis de revigorer les Romuliens, l’un des plus anciens – et les plus ennuyeux – des antagonistes de Star Trek. Alors qu’ils étaient toujours dans The Next Generation, ils ont été éclipsés par des méchants plus intéressants comme Q et les Borg. La seule exception est “The Defector”, qui voit l’amiral Jarok, un officier romulien influent, faire défection à Starfleet dans le but d’empêcher toute guerre. Jarok s’accroche toujours à certains des traits les plus malfaisants des Romuliens; il est incroyablement arrogant, menteur et lent à faire confiance, mais il est le premier Romulien à se sentir comme une personne pleinement réalisée, essayant d’empêcher une guerre avec la Fédération pour le bien de ses enfants.

Il serait finalement révélé que Jarok était un pion dans un complot romulain ignoble conventionnel pour éliminer l’Entreprise, et sa réalisation de son échec total est un moment vraiment pitoyable. Si Picard peut nous donner plus de Romuliens comme Jarok, cela contribuera grandement à humaniser l’une des races les plus sous-utilisées de Star Trek.

La progéniture

Le premier épisode de Star Trek réalisé par l’acteur Jonathan Frakes, “The Offspring” est une vignette poignante d’une famille non conventionnelle. Après avoir assisté à un séminaire cybernétique, Data décide qu’il a la capacité de créer un autre androïde comme lui, une fille qu’il nomme Lal. Lal souffre de plusieurs des mêmes douleurs croissantes que Data a endurées au cours des premières saisons de la série, et son désir d’être un bon père est à la fois hilarant et sincère.

Tragiquement, le cerveau positronique de Lal finirait par s’effondrer et elle mourrait dans les bras de Data. Elle a tellement enrichi sa vie qu’il a réintégré ses souvenirs et ses expériences dans sa propre programmation – la chose la plus proche que l’androïde sans émotion pourrait conjurer à une expression d’amour. Lal était censé être l’héritage de Data, pour vivre après lui, mais il semble avoir hérité d’un héritage beaucoup plus sombre en Picard que son ancien capitaine devra affronter.

Le meilleur des deux mondes

L’un des épisodes les plus populaires de Star Trek, “Le meilleur des deux mondes” présente les Borgs dans toute leur horreur imparable. Picard et l’Entreprise échouent dans leurs efforts pour arrêter les Borgs sur leur chemin vers la Terre, et Picard est capturé et assimilé dans le collectif comme Locutus, le porte-parole des Borgs pour l’assimilation de l’humanité. Le capitaine Riker nouvellement promu est capable de sauver Picard et de retirer le cube Borg juste avant qu’il n’assimile la Terre, mais les cicatrices de cet incident seraient portées par la Fédération et Picard lui-même pour les années à venir.

“Le meilleur des deux mondes” établit le Borg comme la seule menace avec laquelle Picard ne peut pas s’engager intellectuellement, ce qui le force dans une peur et une haine qu’il doit constamment repousser. Les Borg seront très présents en Picard, et ils représentent toujours un point faible personnel pour Jean-Luc.

Moi, Borg

“I, Borg” était le premier épisode qui postulait que le Borg pouvait être plus que des zombies spatiaux stupides. Lorsque l’Enterprise sauve un drone Borg blessé, Geordi LaForge et le Dr Beverly Crusher commencent à réaliser qu’il récupère des morceaux de son humanité plus il est loin du collectif. Ils le nomment finalement Hugh, et il exprime son désir de rester un individu. Picard et Starfleet avaient prévu d’infecter Hugh avec un virus et de le renvoyer au collectif pour essentiellement éliminer le Borg, mais une fois qu’ils se rendent compte qu’il est devenu un individu, ils ont laissé Hugh décider de son propre destin. Réalisant que le Borg ne cesserait de le chercher, il choisit de retourner au collectif pour protéger ses nouveaux amis, tout en gardant l’espoir que son individualité survivrait.

Hugh reviendrait en tant que leader d’un groupe de drones Borg sensibles dans l’épisode de la saison sept “Descent”, et il reviendra encore une fois pour Star Trek: Picard, bien que quel rôle il jouera et ce qu’il a fait les deux derniers décennies est toujours un mystère. Hugh a également servi de modèle pour Star Trek: l’ancien drone Borg du Voyager Seven of Nine, qui fera également une apparition en Picard. Si Picard prévoit d’humaniser davantage les Borgs, ils n’auraient pas pu choisir de meilleurs personnages.

Star Trek: premier contact

Alors que “I, Borg” et “Descent” ont fait des progrès pour adoucir et humaniser les Borg, Star Trek: First Contact les a renvoyés à leurs racines en tant que monstres terrifiants. Après avoir empêché une nouvelle assimilation de la Terre, les Borgs remontent dans le temps pour assimiler la planète juste après la Troisième Guerre mondiale. L’Entreprise les suit dans le temps pour les empêcher de mener à bien leur tâche. First Contact est une course particulièrement difficile pour Picard, dont le SSPT de son propre assaut aux mains des Borg est clairement toujours avec lui, alors qu’il s’en prend violemment et irrationnellement à mesure que la menace monte.

First Contact a également présenté le concept de la reine Borg, qui servait de chef de file aux Borgs. Elle a réussi à manipuler magistralement Data et Picard, bien qu’elle ait finalement été vaincue. Cependant, Star Trek: Voyager confirmerait qu’elle a survécu, et il semble fort probable qu’elle fera une autre apparition si les Borg jouent un rôle aussi important dans Picard qu’ils le semblent.

Star Trek: Nemesis

Le dernier film à présenter The Next Generation est sans doute le plus faible. Picard et l’équipage doivent affronter le méchant Shinzon, un clone de Picard qui a réussi à renverser le Sénat romulien au nom des Remans, la race sœur des Romuliens qui servait auparavant d’esclaves. Il présente également B4, un prototype androïde de données. B4 est beaucoup moins sophistiqué que Data, incapable de comprendre des choses simples comme la pièce dans laquelle il se trouve ou qui il est. Dans un effort pour l’aider à évoluer, Data charge toutes ses mémoires dans B4, bien que le transfert ne semble pas avoir eu beaucoup d’effet sur l’androïde inférieur. Data se sacrifierait finalement en sauvant Picard de Shinzon, faisant de B4 le seul vestige tangible de l’existence de Data.

Dans l’une des remorques Picard, nous voyons un androïde de type Data déconstruit dans un tiroir, qui est presque certainement B4. Starfleet a-t-il utilisé B4 pour créer l’armée androïde qu’ils avaient planifiée depuis toujours dans “The Measure Of A Man?” Ou est-il utilisé à d’autres fins néfastes? La réponse à ces questions pourrait être la clé de Star Trek Picard’s récit.

