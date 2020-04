Quels films seraient les candidats aux Oscars 2021?

Face à une image sombre en termes de premières en raison de la forte crise des coronavirus (COVID-19), la liste des candidats possibles pour le prochain épisode de l’Oscar 2021 semble être réduite au maximum. Considérant que le lancement des films sur grand écran allait de plus en plus fort – jusqu’à début mars – il est peut-être temps d’imaginer un scénario hypothétique sur lequel les longs métrages pourraient briller lors de la grande cérémonie.

Il convient de rappeler que récemment le Académie des arts et des sciences du cinéma (AMPAS, pour son acronyme en anglais) a pris une décision historique en décrivant que les films qui seront présentés en première exclusivement en streaming pourront se présenter à la course.

La pandémie est en cours, mais l’industrie cinématographique reste optimiste et plusieurs studios devraient encore sortir leurs solides cartes dans les salles de cinéma, comme Tenet de Christopher Nolan ou Wonder Woman 1984, pour n’en nommer que quelques-uns. Néanmoins, en imaginant qu’aucun autre titre n’atteindrait le grand écran (et en tenant compte du fait que la course à l’Oscar commence traditionnellement à la fin de l’année), voici une liste des films et des fêtes qui pourraient aspirer et même gagner une statuette convoitée doré (via .).

Parmi les principaux prétendants, on compte: Birds of Prey, The Invisible Man, Emma de Autumn de Wilde, First Cow, Never Rarely Parfois Always (sorti à la Berlinale 2020), Sorry We Missed You, The Way Back, Bad Boys for Life, Sonic: The Movie et The Wild Call, entre autres.

Meilleure photo

Oiseaux de proie

Emma – GAGNANTE

Première vache

L’homme invisible

Jamais Rarement Parfois Toujours

Désolé de nous avoir manqué

Le chemin du retour

Meilleur réalisateur

Eliza Hittman – Jamais Rarement Parfois Toujours

Gavin O’Conner – Le chemin du retour

Ken Loach – Désolé de vous avoir manqué – GAGNANT

Kelly Reichardt – Première vache

Leigh Whannell – l’homme invisible

Meilleur acteur

Ben Affleck – The Way Back – GAGNANT

Javier Bardem – Les routes non empruntées

Jesse Eisenberg – Résistance

Harrison Ford – L’appel de la nature

John Magaro – Première vache

Meilleure actrice

Elisabeth Moss – L’Homme invisible – GAGNANT

Carey Mulligan – Jeune femme prometteuse

Imogen Poots – Vivarium

Margot Robbie – Oiseaux de proie

Amy Ryan – Filles perdues

Meilleur acteur dans un second rôle

Antonio Banderas – Dolittle

Jim Carrey – Sonic le hérisson

Oliver Jackson-Cohen – L’homme invisible

Udo Kier – Bacurau

Orion Lee – Première vache – GAGNANT

Meilleure actrice dans un second rôle

Sônia Braga – Bacurau – GAGNANT

Mia Goth – Emma

Janina Gavankar – Le chemin du retour

Thomasin McKenzie – Filles perdues

Miranda Otto – Descente

Meilleur scénario original

Bacurau

Jamais Rarement Parfois Toujours – GAGNANT

Jeune femme prometteuse

Les routes non empruntées

Le chemin du retour

Meilleur scénario adapté

Oiseaux de proie

Emma

Première vache

The Invisible Man – GAGNANT

Filles perdues

Dans les autres catégories (y compris les techniques), les gagnants pourraient être:

Meilleure photographie:

Meilleure édition:

Meilleurs effets visuels:

Meilleur film d’animation:

Meilleur maquillage et coiffure:

Meilleure garde-robe:

Meilleur design de production:

Meilleur documentaire:

Des médias comme Vulture suggèrent également Hugh Grant du meilleur acteur dans un second rôle et Matthew McConaughey du meilleur acteur pour son travail sur les chevaliers de Guy Ritchie. Et même Anya Taylor-Joy grâce à son rôle dans Emma dans la catégorie Meilleure actrice.