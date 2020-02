Quels sont vos meilleurs gagnants préférés?

Il n’y a pas assez de niveau de discussion que je puisse faire pour abaisser suffisamment vos attentes pour que lorsque vous voyez ma liste, vous pensiez: “Eh bien, ce n’est pas si mal”.

Ça va être très, très mauvais. Il n’y a pas de désaccord. Nous sommes dans le même bateau! C’est pourquoi j’appelle donner à cet article un titre qui est un appel à la conversation! Si j’appelais cela une sorte de liste définitive du Top Ten, je mériterais une bonne claque.

Pour récapituler, chaque mois, mes co-hôtes de podcast et moi avons un défi de liste où nous arrivons avec le Top Ten de quelque chose, puis le soumettons à un vote pour voir quelle liste était la meilleure. Nous avons fait les meilleurs jeux vidéo des années 2010 (j’ai gagné celui-là!), Les meilleurs bonbons (j’atteste toujours que les Ho-Ho sont des bonbons), les meilleures sitcoms et autres.

Février, cependant, a été un peu difficile pour notre décision de liste, même s’il y a tellement de choses à faire au cours du mois le plus court de l’année, nous avons juste eu du mal à trouver une idée de liste. Nous avons craché quelques idées, mais il nous a fallu un certain temps pour s’en tenir.

C’est la Saint Valentin! “Les meilleurs couples de fiction”, non? Mais personne ne ressentait vraiment cela à part moi.

C’est le mois du Superbowl! «Le mieux… quelque chose sur le football»! Peut-être les meilleurs Quarterbacks de la NFL ou les Superbowls les plus divertissants de tous les temps. C’est pas si mal. Meilleures saisons de votre équipe NFL préférée? Il y avait des options. Mais encore une fois, nous avons décidé contre. Le sport c’est aussi… quelque chose? Nous ne pouvions pas mettre les doigts dessus.

C’est le Mois de l’histoire des Noirs! Nous… ne pensions pas vraiment que trois à quatre blancs en parlaient était idéal. Nous ne voulions offenser personne avec nos opinions peut-être pas assez bien informées ou notre mauvais goût général d’humour. Passer pour le bien de chacun.

Tant d’idées que nous avons lancées tout de suite. Que faire?

Eh bien, qu’est-ce qui suit toujours le Superbowl? Les Oscars! Meilleur «meilleur film» de tous les temps? C’est un slam dunk, non? Parcourez les meilleurs films jamais réalisés et choisissez-en dix qui sont vos favoris ou que vous pensez être objectivement les meilleurs. Donc. Évident.

Ecoutez.

Voici où je dois être honnête avec vous: je ne suis ni un menteur ni un panderer. Lorsque je fais une liste de choses, aussi controversées, originales ou idiotes que cela puisse paraître, je peux au moins vous promettre que c’est ma vérité honnête absolue. Je ne partagerai peut-être aucune opinion avec vous, cher lecteur, mais je ne te mentirai pas. Je vais vous donner mes pensées réelles, et vous pouvez me dire quel bouffon je suis pour avoir pensé à elles. C’est notre accord.

Le respectez-vous au moins? Garçon, je l’espère. Parce que j’ai une admission.

Après avoir d’abord pensé «Les meilleurs gagnants d’image? C’est facile! », J’ai regardé la liste de tous les gagnants des meilleures photos.

Eep.

Je n’en ai jamais vu que vingt. Et cela repousse vraiment les limites du mot «vu», car j’inclus des films que je n’ai pas regardés depuis que je suis petit et dont je ne me souviens pratiquement de rien.

Mais quand même… vingt! C’est d’accord! Je n’ai qu’à en aimer (et à m’en souvenir assez) la moitié d’entre eux. Cela devrait être assez facile, non?

Avant d’entrer dans ma liste actuelle des dix premiers – qui, haha, je stagne parce que ça ne va pas être remarquable du tout parce que j’ai SI PEU DE DIRE à ce sujet – voici une ventilation chronologique de chaque meilleur gagnant de photo I AVEZ vu, ainsi qu’une note personnelle rapide qui vous servira d’indice sur l’endroit où ils pourraient se placer:

Emporté par le vent: Stéréotypes idiots et bien trop longs.

Casablanca: Ennuyeuse. Mais… n’a rien fait pour moi.

Le son de la musique: Tout va bien, et ça pourrait être suffisant.

Oliver!: Ceci est le film “S’il vous plaît monsieur, puis-je en avoir plus?”, Non? J’ai l’impression de l’avoir regardé à l’école primaire quand j’étais enfant.

Le parrain: Vu cela comme un enfant. N’oubliez pas la voix de Marlon Brando et rien d’autre. Des offres que vous ne pouvez pas refuser. Tête de cheval.

Rocheux: Hé, j’ai aimé celui-ci.

Amadeus: J’ai regardé ça en classe de musique au collège. N’oubliez rien. Attendez, cela a gagné la MEILLEURE IMAGE?!

Homme de pluie: J’ai vu ça au théâtre quand j’étais enfant. Jamais depuis.

Le silence des agneaux: C’est bon.

Forrest Gump: C’est assez amusant ET le film préféré de ma femme. Je le soutiens donc en fonction de la fidélité.

Titanesque: C’est Titanic. Tout le monde a vu Titanic.

beauté américaine: Âgé à peu près aussi mal que humainement possible à tous égards.

Gladiateur: Je n’aimais pas ça quand il est sorti et je ne l’ai plus jamais regardé. C’est presque certainement mieux que je me souvienne.

Chicago: Quelle tristesse que ce soit probablement le top cinq pour moi.

LOTR: Le retour du roi: Je ne me suis jamais soucié des films LotR. Ils étaient tellement répétitifs avec ce qui ressemblait à la même scène d’action encore et encore à travers neuf heures de films. Le jeu et la cinématographie étaient bons, cependant.

crash: Ceci est le film Crash.

Les disparus et Il n’y a pas de pays pour les vieillards: C’était vraiment sympa de la part de l’Académie de mettre mes films # 1 et # 2 pour cette liste dans les années suivantes.

Slumdog Millionaire: Regis Philbin: Le film.

La forme de l’eau: Regarder cela, c’est à quoi ressemble la drogue.

Et c’est tout! Je n’ai jamais vu The Godfather Part 2 dont je me souvienne. Je pense avoir vu la dernière demi-heure ou moins de la liste de Schindler une fois? Je me suis ennuyé et j’ai éteint Birdman après une quinzaine de minutes. Je ne suis tout simplement pas très bon parmi les gagnants du meilleur film.

Il y a deux raisons probables à cela: la première est que je suis mal à regarder des films qui existaient avant que je sois assez vieux pour les apprécier ou les voir quand ils sont sortis. Je suis la dernière personne sur Terre à avoir pensé: “Tu sais ce que je veux regarder? Un film des années 1970 ». Et les années 70 me paraissent archaïques! Donc quelque chose des années 40? Ça n’arrivera jamais. Il y a tellement de films sortis au cours des dix ou vingt dernières années que j’ai besoin de voir. Je n’ai pas le temps pour un passé lointain! J’ai un âgisme cinématographique.

Cela dit, je ne suis pas non plus vraiment grand pour les gagnants modernes du meilleur film, car l’Académie a fait tout son possible au cours de la dernière décennie pour devenir cette étrange force d’exclusion. Je me souviens d’avoir grandi et de voir de grands films sortir et de me demander comment ces films pourraient s’en sortir pendant la saison des récompenses. Maintenant, c’est plus un… “Bon sang, je me demande comment un groupe très sélect de films que personne n’a regardé et qui sont tous sortis en novembre et décembre feront pendant la saison des récompenses pour laquelle ils ont été spécifiquement commercialisés”. C’est juste … je m’en fiche, parce que l’Académie est tout un gros cercle de vieux mecs blancs élitistes.

Dommage que notre liste ne soit pas parmi les dix meilleurs films Nommé Pour la meilleure image. Je pourrais faire beaucoup mieux avec ça. D’une manière ou d’une autre, le Seigneur des Anneaux a battu Lost in Translation en 2004. Quel crock. Sortez est tombé à la maudite forme d’eau. Little Miss Sunshine a à juste titre perdu contre The Departed, mais c’est toujours un grand film! Je pourrais faire un Top 10 de qualité avec des films qui N’AURONT PAS GAGNÉ LA MEILLEURE IMAGE!

Mais non. Ce n’est pas ce que nous faisons. Donc…

(Écoutez, comme je l’ai dit, cela va nous blesser tous les deux, alors … je m’excuse à l’avance!)

Juste ici en supposant que c’est mieux que je me souvienne!

C’est de la musique! Et les nazis!

C’est amusant de parler comme Marlon Brando dans ce film!

Kate Winslett et Leonard DiCaprio avaient une très bonne chimie!

Sinon, je n’aurais jamais entendu parler de Fava Beans!

Cela m’a donné l’ol Razzle Dazzle!

Il n’y avait aucune entreprise qui a remporté le prix du meilleur film cette année-là, mais c’est quand même amusant!

Presque aussi bon que Rocky IV!

Leonardo DiCaprio frappe à nouveau!

* Pistolet à air au bruit du crâne *!

J’ai essayé de garder ça rapide et indolore. J’espère que vous l’appréciez. Surtout, je veux savoir quels sont VOS dix gagnants préférés de la meilleure image? Combien en avez-vous vu? Êtes-vous un mordu des Oscars? Essayez-vous de regarder les nominés avant le grand spectacle? Ou êtes-vous moins investi?

Selon vous, qui va gagner tout cela cette année?

Vous savez juste qu’ils regardent «Il était une fois à Hollywood» et disent «Attendez… NOUS SOMMES Hollywood! Et il met en vedette des hommes blancs hétéros? TOUS LES PRIX! ”

Personnellement, je tire pour Parasite. Ou Jojo Rabbit. Ou littéralement n’importe quoi sauf Joker. Joker n’est pas MAUVAIS; Je lui ai donné un B-. Mais ce n’est rien qui mérite un hochement de tête de meilleure image.

Ça va, je vais bien, ça va. Je vais simplement ignorer les récompenses comme je le fais normalement de toute façon. Pas de mal, pas de faute.

… Nous aurions vraiment dû faire les «meilleurs couples de fiction». Quel est le mois prochain? “Meilleure utilisation des chansons pop dans une scène de film”? C’est plus faisable!

Jusqu’à notre prochaine rencontre, prends soin de toi!