Quentin Tarantino écrit et réalise une série de «Bounty Law»

Comme le rapporte Deadline, Quentin Tarantino écrit et réalise une série dérivée de cinq épisodes basée sur la série télévisée fictive«Loi sur les primes», qui apparaît dans le film nominé aux Oscars et le dernier travail du réalisateur, ‘once in … Hollywood’.

“En ce qui concerne la série” Bounty Law “, je veux le faire, mais cela me prendra un an et demi”, a déclaré le réalisateur au milieu. “J’ai fini par écrire cinq épisodes d’une demi-heure. Je vais donc les faire et les diriger tous. “.

La série fictive suit Jake Cahill en tant que chasseur de primes dans le Far West. Dans le film, «Bounty Law» est un rôle très important dans la carrière de l’acteur Rick Dalton (joué par Leonardo DiCaprio), avant sa descente progressive dans la médiocrité.

“Elle a eu son introduction dans” Il était une fois à … Hollywood “, mais je ne considère vraiment pas qu’elle fait partie de ce film”, a déclaré Tarantino. “Il ne s’agit pas de Rick Dalton jouant Jake Cahill. Il s’agit de Jake Cahill. où tout cela entre en jeu. J’ai fini par regarder des séries comme ‘Wanted, Dead or Alive’, ‘Tales of Wells Fargo’ ou ‘The Rifleman’, des émissions d’une demi-heure avec lesquelles entrer dans la mentalité de ‘Bounty Law’. Je suis entré en eux. Ce concept de raconter une histoire d’une demi-heure … vous regardez et pensez: wow, il y a beaucoup d’histoires en 22 minutes. Je me demande si je peux le faire. “

Pour le moment, il n’y a pas de nouvelles sur la participation possible de Leonardo DiCaprio au projet, qui joue Rick Dalton (et par conséquent Jake Cahill) dans le film. La participation de Brad Pitt en tant que spécialiste Cliff Booth semble plus difficile.