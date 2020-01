Quentin Tarantino est en guerre contre Marvel et Star Wars

Quentin Tarantino dit les films de Marvel et Star wars Ils étaient en opposition directe avec les films aux penchants plus artistiques.

L’année 2019 restera dans les mémoires comme celle de la guerre du cinéma, puisque de nombreux auteurs respectables comme Martin Scorsese ou Quentin Tarantino se sont plaints des grandes franchises comme Marvel ou Star wars. Dans une interview, le réalisateur de Once Upon a Time in … Hollywood (Il était une fois à Hollywood) a commenté: «Quand vous dites, malgré les suites et Avengers: Fin de partie et tout ça, je crois vraiment qu’une guerre a été menée pour les films cette dernière année. “

«Pour autant que je puisse voir, le produit commercial qui appartient aux conglomérats, les projets que tout le monde connaît et a dans son ADN, que ce soit Marvel, Star Wars, Godzilla et James Bond, ces films n’ont jamais eu une meilleure année que l’année dernière. Cela aurait été l’année où sa domination mondiale aurait été complète. Mais ça c’est pas passé comme ça”.

Quentin Tarantino Il a ajouté: «De nombreux films ont demandé à être visionnés dans les salles. Cela a fini par devenir une année très, très forte. Je suis vraiment fier d’être nominé avec les autres films qui viennent d’être nominés. Je pense que quand l’année se résume, c’est le cinéma qui ne tombe pas dans cet état de preuve d’une saga de grand succès. Il a pris sa dernière position cette année. »

Tant de sagas, de suites et de redémarrages commencent à fatiguer certains réalisateurs.

“Si je ne l’avais pas fait cette année, cela aurait pu être le dernier endroit pour des films comme ça”, a poursuivi Quentin Tarantino. «C’est une année vraiment merveilleuse. Pour lutter contre quelque chose comme Avengers: Endgame, qui pendant le mois avant son lancement et le mois suivant, ne pouvait pas parler d’autre chose. Ils ont essayé de le faire avec cette dernière Star Wars et je ne pense pas que cela ait fonctionné. Mais vous ne pouviez pas entrer dans United Airlines sans vous heurter à tous les liens, et même la publicité de sécurité avait une scène Star Wars. »

