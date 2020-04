Quentin Tarantino raconte une anecdote “humiliante” sur Death Proof

Il est connu de tous que Preuve de mort (2007) est le film bad boy le moins célébré d’Hollywood, et le même Quentin Tarantino Il en est venu à le définir comme son pire film. En plus de devenir un échec local au box-office, ses performances n’étaient pas meilleures en dehors des États-Unis. Dans une interview récemment publiée, le cinéaste de 57 ans a rappelé une situation “humiliante” en assistant à une représentation inaugurale de ce film à Londres, en Angleterre.

À travers Empire, Tarantino raconte qu’il était dans la capitale britannique, faisant une tournée de presse pour Death Proof, quand il lui vint à l’idée d’inviter plusieurs collègues – dont son collaborateur Edgar Wright – à l’un des premiers longs métrages du film. Et il entrait juste dans la pièce quand il avait un mauvais goût dans la bouche.

«Je vais voir Edgar Wright et je lui dis« Bonjour, toi et moi et tes amis allons la voir [la película] Vendredi soir à Piccadilly », se souvient le lauréat d’un Oscar dans cette interview. «Puis avec Nira [Park], son producteur, Joe Cornish et l’ensemble du groupe Edgar se sont rendus au cœur de Piccadilly Circus pour voir Death Proof le jour de son ouverture. Nous sommes entrés dans le théâtre et [descubrimos que] il y avait environ 13 personnes. Au spectacle d’ouverture à 20h30, d’accord? Ce fut une expérience assez humiliante. Mais nous nous sommes assis, nous l’avons vue et nous avons passé un bon moment. »