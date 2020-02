Quentin Tarantino révèle ce qui est arrivé à Rick Dalton après il était une fois … à Hollywood Ending

Dans une interview avec The Wrap, Il était une fois… À Hollywood, le réalisateur Quentin Tarantino a discuté de ce qui est arrivé à Rick Dalton (joué par Leonardo DiCaprio) après la conclusion folle du film.

«Récemment, j’imagine la carrière qu’il a eue après le film. Et je suis vraiment, vraiment, super dedans », a déclaré Tarantino. «Tout l’incident avec le lance-flammes et les hippies a eu beaucoup de jeu. Personne ne sait vraiment ce que c’était, mais c’était toujours un gros problème. Et c’est une grosse affaire qu’il les ait tués avec le lance-flammes, avec l’accessoire de l’un de ses films les plus populaires. Il recommence donc à être sollicité. Je veux dire, pas en demande comme Michael Sarrazin à ce moment-là était en demande, mais il a de la publicité et maintenant tout d’un coup “The 14 Fists of McCluskey” joue plus sur Channel 5 pendant la semaine de combat et tout ça. Et donc on lui offre quelques fonctionnalités – celles à petit budget, mais celles en studio. “

Il a ajouté que Dalton est devenu une plus grande star à la télévision.

“Mais le truc, c’est que sur le circuit épisodique de la télévision, il est maintenant un plus grand nom. Ce n’est pas tout à fait Darren McGavin, d’accord? Darren McGavin serait payé le plus élevé possible en tant qu’invité à l’époque. Mais Rick est là où John Saxon était, peut-être juste un peu plus haut. Il gagne donc beaucoup d’argent et fait les meilleurs spectacles. Et les épisodes sont tous construits autour de lui.

Donc, au lieu de faire “Land of the Giants” et “Bingo Martin”, maintenant il est le méchant de “Mission: Impossible”, et c’est son épisode. “

Et il a continué, offrant encore plus de détails sur la carrière de Dalton.

“Oh, et il fait une émission de Vince Edwards,” Matt Lincoln. “Ou une émission de Glenn Ford,” Cade’s County. “Et c’est un gros problème, parce qu’il a fait” Hell-Fire Texas “avec Glenn Ford et ils ne l’ont pas fait” t vraiment s’entendre. Mais maintenant, ils enterrent la hache de guerre et ils font tout pour que les deux gars le fassent ensemble. Et puis il tourne quelques téléfilms de Paul Wendkos. »

Tarantino a même révélé qu’il avait soumis une filmographie fictive pour la carrière de Rick Dalton à IMDb, mais qu’ils l’avaient rejetée.

Il a conclu en disant à propos de Dalton, “il va bien”.