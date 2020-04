Qu’est-ce que ça veut dire? – HITC

La fin de A Monster Calls se gratte la tête, alors expliquons-le.

Avec beaucoup de temps libre, il vaut la peine de s’aventurer dans le passé et de regarder des films que nous avons ratés la première fois.

Ou, peut-être que nous aimons tellement ces films que nous voulons y retourner – c’est cool aussi!

Les années 2010 ont été une décennie phénoménale pour le cinéma, et bien que nous puissions mettre en évidence de nombreux faits saillants au cours de ces années, 2016 a été l’année qui nous a vraiment poussés vers les tissus.

De nombreux téléspectateurs ont été réduits en larmes à un moment donné en regardant des films comme Moonlight, Arrival, Manchester by the Sea, La La Land, Nocturnal Animals et moi, Daniel Blake, mais sans doute, le film le plus triste et le plus percutant de cette année était A Monster Calls .

Adapté du roman du même nom de Patrick Ness en 2011, il a été un grand succès auprès des critiques et du public lors de la sortie initiale et continue de rester un favori pour certains.

Il a été réalisé par le grand J.A. Bayona, qui, après avoir dirigé le célèbre film d’horreur The Orphanage en 2007, a poursuivi des efforts aussi divers que The Impossible and Jurassic World: Fallen Kingdom. Tous ces éléments ont leurs mérites, mais aucun ne ressemble à A Monster Calls…

La fin de A Monster Calls

Lorsque Conor apprend que sa mère va certainement mourir, il se dirige vers l’if et est contraint de vivre son cauchemar de manière beaucoup plus viscérale par le monstre.

Dans un moment déchirant, le jeune garçon avoue qu’il soupçonnait sa mère de ne pas récupérer et qu’il espérait parfois qu’elle ne le ferait pas, ce qui l’a rongé. Cependant, le monstre lui assure que ses pensées sont nées de bonnes intentions. Il ne voulait pas que sa mère meure, mais que ses souffrances cessent.

Sa grand-mère le trouve alors endormi près de l’arbre et il se rend plus tard à l’hôpital pour lui dire au revoir. Alors que sa mère passe, elle semble reconnaître le monstre.

Après son décès, il rentre chez lui chez sa grand-mère et découvre l’ancienne chambre de sa mère remplie de ses affaires d’enfance. Parmi eux se trouve un livre qui présente les histoires que le monstre lui a racontées, ainsi qu’un dessin d’elle comme un enfant à côté du monstre.

C’est une belle fin, mais qu’est-ce que cela signifie?

Une fin des appels de monstre expliquée

Tu as pleuré, non? Nous l’avons tous fait!

Le monstre est un mécanisme d’adaptation pour Conor pour aider à donner un sens à la mort et à la tragédie dans sa vie.

En fin de compte, c’est grâce au monstre qu’il est capable de se réconcilier avec son agitation intérieure. Il est rassuré que souhaiter la fin de sa propre souffrance est le souhait le plus humain de tous et qu’il ne devrait ressentir aucune culpabilité dans ses actions.

Cela fait écho à ce que sa maman lui dit: «Un jour, si vous regardez en arrière et que vous vous sentez mal d’être si en colère que vous ne pouviez même pas me parler, vous devez savoir que ça allait, que je le savais. Parce que je sais tout ce que vous devez me dire sans que vous ayez à le dire à voix haute. »

Son apparence de reconnaître le monstre, en fin de compte, confirme qu’elle comprend en fait tout ce qu’il traverse, car le monstre est une métaphore visuelle de son combat avec l’incertitude et la culpabilité.

Lorsque les dessins sont révélés à la fin, cela suggère non seulement qu’elle a également utilisé un monstre pour aider à naviguer dans l’enfance, mais renforce encore la connexion entre les deux. Le monstre peut être interprété comme une extension de sa mère, aidant son fils à guérir.

Le public réagit aux appels de A Monster

Si vous pleurez, vous n’êtes certainement pas seul!

De nombreux publics se sont connectés pour le regarder avec l’aimable autorisation de la BBC et se sont ensuite rendus sur Twitter pour exprimer l’impact que cela a eu sur eux. En effet, c’est une expérience incroyablement émotionnelle et sans doute un film important pour tous les âges.

Découvrez une sélection de tweets

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Dans d’autres nouvelles, le Théâtre National fait de nos canapés des sièges au premier rang!