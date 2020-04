Qu’est-il arrivé à «Deathstroke»? Gareth Evans parlant

Bien que “ Justice League ” (2017) ait divisé les fans avec des critiques de toutes sortes, l’apparition de Joe Manganiello comme ‘Deathstroke’ dans les crédits finaux, il a créé beaucoup d’attentes dans l’univers DC. Le personnage a ouvert la voie à de futures apparitions, à la fois dans le spin-off Batman de Ben Affleck (où il devait être le méchant) et dans un film solo avec Slade Wilson.

Concernant ce spin-off de ‘Deathstroke’, le studio a pu contacter Gareth Evans (‘Murderous Raid’) pour réaliser le film. Dans une interview avec Yahoo, Evans a offert son point de vue sur ce qui aurait pu émerger de tout cela.

Entre autres choses, le réalisateur a déclaré que son projet aurait différé des autres films de DC Universe à plusieurs égards. Par exemple, pendant de très longs délais dans «Man of Steel» et «Batman v. Superman: Dawn of Justice ‘, et beaucoup plus court dans celui-ci. De plus, Evans parle d’une version “shakespearienne” de l’origine du Deathstroke influencé par les films internationaux:

“L’idée était de raconter une histoire pure, qui serait à l’origine de ce personnage. Cela pourrait durer 100 ou 110 minutes au maximum. A cette époque, les films noirs sud-coréens m’ont énormément influencé, donc c’était mon argument. Je pense que ceux Les films sont incroyables. Leur texture, leurs tons et couleurs, leur sable et leur agressivité sont très intéressants pour raconter l’histoire de Deathstroke. “

Malheureusement, les turbulences hors scène liées à l’univers DC couvraient les sorties de Manganiello et de son Deathstroke. En tout cas, Evans pense que le projet peut encore voir le jour, même avec un autre réalisateur:

“Nous avons eu des idées assez audacieuses qui auraient pu être vraiment viscérales et amusantes”, a déclaré Evans. “Mais je ne sais pas. Qui sait? Ils pourraient être de retour dans cinq ou dix ans. Je ne sais pas exactement ce qui s’est passé. Je pense que ce projet n’était plus une priorité pour eux. Il n’a jamais vraiment dépassé deux ou trois appels téléphoniques. Depuis lors, je n’ai plus rien entendu, alors j’ai supposé que le projet était en arrière-plan ou que quelqu’un d’autre le faisait. “