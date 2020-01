Qu’est-il arrivé à Joel et Lorna? Ils sont tous les deux toujours à la radio! – HITC

Les fans manquent toujours du duo de l’émission Heart North West Breakfast.

Joel et Lorna n’animent plus les matins des fans, mais qu’est-il arrivé au duo Heart North West? Joel Ross et Lorna Bancroft ravissent les auditeurs de Manchester avec leur fabuleuse émission matinale depuis des lustres, mais il semble que toutes les bonnes choses doivent cesser.

Au cours des cinq dernières années, la grande chimie du couple a diverti les admirateurs du Nord-Ouest lors de leurs déplacements matinaux, donc cela a été un grand choc d’entendre parler de leurs remplacements soudains. Qui a pris le relais?

Amanda Holden vu arriver aux studios de radio Heart Breakfast le 14 mai 2019 à Londres, en Angleterre.

Qui les a remplacés?

Joel et Lorna ont fait leurs adieux à la série et à leurs fans adorateurs le vendredi 24 mai 2019. C’était une dernière série pleine d’émotion, et il va sûrement être difficile de convaincre le public dans ses demandes de le voir revenir.

Comme l’a rapporté I Love Manchester, Global Radio – les propriétaires de Heart – ont apporté des modifications importantes à leurs stations locales britanniques. Une nouvelle émission nationale a commencé à être diffusée le lundi 3 juin.

Le juge britannique Got Talent, Amanda Holden, a ensuite dirigé la série aux côtés de Jamie Theakston, qui est apparu sur Top of the Pops, Traffic Cops et plus encore.

Qu’en pensent les fans?

Comme vous l’avez peut-être deviné, les fans de Joel et Lorna étaient mortifiés à propos de l’annulation de leur émission. Après avoir écouté pendant tant d’années, certains ont estimé qu’une grande partie de leur routine matinale avait été arrachée.

Découvrez certains de ces tweets de fans exprimant leur agacement:

Que font-ils maintenant?

Joel co-organise actuellement le Rock FM Breakfast Show avec Joel et Gemma!

Quand quelqu’un a écrit à Joel sur Twitter en plaisantant l’année dernière: «Pensez qu’il est temps que vous ayez un emploi maintenant», il a répondu «JANVIER !!! Je ne peux rien dire pour le moment car je veux toujours être payé pour m’asseoir sur le cul et ne rien faire jusque-là. “

Eh bien, maintenant nous savons ce que c’est! Vous pouvez vous connecter sur 97.4 Rock FM.

Quant à Lorna, elle a confirmé sur un post Instagram qu’elle travaillait à Dubaï, et dans les commentaires, elle a noté qu’elle était passée «de Heart… to Heart». Alors, elle est toujours là!

Dans d’autres nouvelles, qu’est-il arrivé à la chaîne Good Food?