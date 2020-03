Qu’est-il arrivé à Lynda Snell? Les fans des Archers s’expriment! – HITC

Les fans des Archers ne se reposeront pas si Lynda Snell fait une sortie.

Nous sommes toujours prêts à subir un choc dramatique, mais cela pourrait être un peu trop…

Le feuilleton radio britannique The Archers a longtemps captivé les auditeurs de BBC Radio 4, les invitant à rattraper et à écouter les voix familières de leurs personnages préférés.

Il a subi des changements importants au fil des ans, mais des modifications sont inévitables lorsque vous êtes le drame le plus ancien au monde!

L’émission a commencé à être diffusée en 1951 et a duré plus de 19 000 épisodes maintenant, ce qui est franchement incroyable. Les épisodes plus récents ont donné un coup de fouet, le traitement du personnage de Jim l’année dernière encourageant les fans à fondre en larmes.

Son approche courageuse des thèmes difficiles l’a rendu encore plus précieux, mais bien sûr, la raison pour laquelle il reste si attrayant est la distribution régulière de personnages.

Cependant, l’avenir est incertain pour l’un des meilleurs en ce moment…

Qu’est-il arrivé à Lynda Snell?

Dans un épisode récent, Lynda Snell a été impliquée dans une explosion, dont le son résonne encore aux oreilles des auditeurs.

Freddie Pargetter a également été pris dans l’explosion et nous avons écouté en tirant Lynda de la mer de gravats et en emportant des briques.

Il crie immédiatement à l’aide et nous avons dû laisser cette catastrophe choquante s’enfoncer. L’implication du résident d’Ambridge dans l’horreur pourrait-elle être fatale?

La question impérative a déjà laissé les fans hantés, le personnage – exprimé par Carole Boyd, 73 ans – étant un grand favori des auditeurs majoritaires. Malheureusement, la suite de tout cela est encore mystérieuse et seuls les épisodes ultérieurs révéleront concrètement le sort de Lynda, mais cela n’a pas empêché beaucoup de rendre leur position claire…

Les fans réagissent à la bombe de Lynda Snell sur Twitter

Un certain nombre de fans et d’amateurs de Lynda ont afflué sur Twitter pour offrir leurs réflexions et leurs opinions sur le récent choc narratif.

Il semble que la plupart seraient absolument dégoûtés de la voir partir, et qui peut leur en vouloir?

Découvrez une sélection de tweets:

