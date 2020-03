Qu’est-il arrivé à Mari Gilbert après le film Netflix? Sa mort est une histoire tragique – HITC

Lost Girls arrive sur Netflix pour raconter la véritable histoire de Mari Gilbert.

Pendant la majeure partie de sa durée de vie, Netflix a été surtout connu pour rassembler des collections de films et de séries télévisées ainsi que pour produire leurs propres séries télévisées originales.

Plus récemment, le géant du streaming a conçu des films plus originaux, obtenant même des nominations aux Oscars pour des films tels que The Irishman, The Two Popes et Marriage Story.

Maintenant, Netflix a sorti un autre film original sous la forme de Lost Girls.

Le film, qui met en vedette Thomas Amy Ryan et Jojo Rabbit, Thomasin Mckenzie, raconte la véritable histoire de Mari Gilbert et sa quête de justice, mais c’est loin d’être une histoire heureuse.

Lost Girls sur Netflix

Lost Girls, basé sur le livre du même nom et réalisé par la cinéaste documentaire Liz Garbus, raconte l’histoire de Mari Gilbert et sa quête de justice après la disparition et la mort de sa fille, Shannan.

La police a initialement rejeté la mort de Shannan comme un accident, mais sa mère n’est pas convaincue par la décision et pousse à la réouverture de l’affaire en tant qu’enquête sur le meurtre avec le célèbre tueur en série de Long Island, responsable de 10 à 16 meurtres, qui serait à l’origine de sa mort. .

La fin de Lost Girls

Comme de nombreux films d’histoire vraie, dans les derniers instants de Lost Girls, juste avant le générique, nous voyons plusieurs lignes de texte apparaître à l’écran étoffant certains détails sur les événements entourant le film.

Nous apprenons que le tueur en série de Long Island, le principal suspect de la mort de Shannan Gilbert, n’a jamais été retrouvé ni identifié.

Mais plus tragiquement, on apprend que Mari Gilbert est décédée peu de temps après les événements du film en juillet 2016.

Comment est-elle morte?

Le texte qui apparaît à l’écran à la fin du film se lit comme suit:

«En juillet 2016, la fille de Mari, Sarra, a souffert d’un épisode psychotique après avoir cessé de prendre des médicaments pour la schizophrénie.

«Mari a tenté d’intervenir et a subi des blessures mortelles.»

L’incident a eu lieu le 23 juillet 2016 et a vu Sarra poignarder sa mère à mort. Un rapport du New York Daily News a affirmé que Sarra “avait des voix dans sa tête lui disant de commettre le crime”.

En août 2017, Sarra a été condamnée à 25 ans de prison pour le meurtre au deuxième degré de sa propre mère.

Une autre des filles de Mari, Sherre, est toujours un défenseur de sa sœur Shannan et continue de se battre pour la justice à ce jour.

Lost Girls est disponible en streaming maintenant sur Netflix après sa sortie le 13 mars 2020.

