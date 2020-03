Qu’est-il arrivé au chien Sykes de Barnaby?

Le chien de DCI John Barnaby, Sykes, était un Meurtres au milieu incontournable pendant plusieurs saisons, mais qu’est-il arrivé à la jolie petite croix terrier? Le drame policier britannique Midsomer Murders a subi un grand changement dans sa quatorzième saison. Après que le personnage principal de l’émission DCI Tom Barnaby (John Nettles) a pris sa retraite à la fin de la saison 13, il a été remplacé par son cousin DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) qui est arrivé dans Midsomer meurtrier frais des rues moyennes de Brighton dans la saison 14. épisode de première.

John a été accompagné dans son déménagement par sa femme Sarah (Fiona Dolman) et leur chien de compagnie Sykes (également appelé Sykes dans la vraie vie). Croix de terrier exceptionnellement intelligente, Sykes faisait partie intégrante du nouveau clan Barnaby et du fidèle compagnon de John. Sykes avait même quelques-uns de ses propres intrigues secondaires Midsomer Murders comme dans l’épisode de la saison 14 “The Oblong Murders” dans lequel John et Sarah ont engagé un gardien de chien pour s’occuper de lui. Après que John et Sarah aient eu une petite fille, Sykes n’a pas apprécié que le nouvel ajout attire l’attention de lui et a stratégiquement caché l’ours en peluche préféré de l’enfant en signe de protestation dans la première de la saison 18 de Midsomer Murders “Habeas Corpus”.

Malheureusement, la première de la saison 19 de Midsomer Murders, «The Village That Rose From The Dead», a révélé que Sykes était mort de vieillesse au grand dam de John, Sarah et de leur fille Betty. Dans la vraie vie, le propriétaire de Sykes et spécialiste des cascades Gill Raddings a remarqué que son audition commençait à aller et a décidé qu’il était temps pour lui de raccrocher son collier. Après avoir pris sa retraite des feux de la rampe à l’âge de 13 ans – ou 91 ans chez les chiens – Sykes a passé son temps à se détendre et à faire de longues promenades avec ses humains.

Malheureusement, la nouvelle a éclaté en juin 2019, la vraie vie de Sykes était également décédée à l’âge de 16 à 112 ans en années canines. Le talentueux chien restera toujours dans les mémoires comme le fidèle compagnon canin de Barnaby sur Midsomer Murders et pour ses autres rôles d’acteur, qui comprenaient notamment aux côtés de Johnny Depp dans Sweeney Todd: The Demon Barber Of Demon Street et apparaissant avec Natalie Portman et Scarlett Johansson dans The Other Boleyn Girl.

Dans Midsomer Murders, John Barnaby et sa famille n’ont pas été sans chien pendant trop longtemps. Dans le même épisode, la mort fictive de Sykes a été révélée, John et Sarah ont adopté un chiot terrier nommé Paddy après que son ancien propriétaire a été assassiné par l’un des nombreux maniaques de Midsomer. Paddy le chiot terrier a aidé à combler le trou en forme de Sykes dans la vie de la famille Barnaby et apparaît toujours dans Meurtres au milieu aujourd’hui.

