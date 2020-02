Qu’est-il arrivé au spin-off de Fast & Furious dirigé par des femmes?

Bien que l’histoire de Dominic Toretto est sur le point de se terminer, il semble que Rapide et furieux J’avais prévu de lancer une spin-off dirigée par des femmes. Mais c’était quoi?



Rapide et furieux Il continue de récolter des succès et, apparemment, il prévoit de continuer avec de nouvelles histoires. Avec le neuvième et le dixième film sur les portes, vin Diesel et le reste des acteurs ont parlé de ce qui se passera après le lancement de ces films. La spin-off dirigée par des femmes tant attendue arrivera-t-elle?

vin Diesel Il avait déjà révélé en janvier 2019 qu’Universal Pictures était très satisfait de la présentation que lui et la productrice de la saga, Samantha Vincent, avaient faite sur un film centré sur les femmes que nous connaissons déjà (Letty, Mia, Ramsey, Cipher?) . Un an après, Il pourrait déjà confirmer officiellement que ce spin-off est en cours: “J’ai créé un spin-off féminin, et le script arrive le mois prochain, donc on verra”.

En plus de confirmer que ce projet est le premier à réussir, l’acteur de Rapide et furieux Il a confirmé qu’il restera également producteur de ce film, comme il le fait depuis Fast & Furious: Encore plus vite.

Femmes aux commandes

Dans cette même interview pour MTV, Nathalie Emmanuel(Game of Thrones) a défendu ce projet de Fast & Furious par être “une excellente idée, comme une sorte d’anges de Charlie.”

Même Ludacris lui-même a accepté de reprendre son rôle de Tej Parker pour ce spin-off. “Si vous m’aimez, je serais heureuse de m’impliquer dans un groupe de femmes.”

Pour le moment, les seuls noms confirmés pour cette future poursuite de la saga sont ceux des trois écrivains spécialisés dans la création d’histoires d’action avec des personnages féminins puissants tels que Genève Robertson-Dworet (Tomb Raider), Bière Lindsey (Chaos Walking) et Nicole Perlman (Capitaine Marvel). J’espère que ce projet a plus de chance que celui dirigé par Elizabeth Banks

Article précédentOiseaux de proie: les acteurs ont conçu la relation entre Black Smak et Victor Zsasz

Journaliste Fan du monde des séries et des films. Je consacre beaucoup de mon temps aux super-héros et aux films classiques des années 80.