«Question de justice» – Un des avocats

«La question de la justice» est «celle des avocats», ce que l’on admet être dit avec paresse. “Un avocat” basé sur des événements réels, bien sûr, qui raconte l’histoire habituelle d’un jeune avocat (Jordan) qui se bat pour défendre un faux coupable (Foxx) contre le pouvoir établi. L’avocat incarné par Jordan sera impliqué “dans un labyrinthe de manœuvres juridiques et politiques et de racisme ouvert et effronté tout en luttant pour le personnage de Foxx et d’autres comme lui, bien qu’il ait tout contre lui, y compris le système légal. “

Ce n’est pas que je n’aime pas le cinéma des «avocats», car cela montre à quel point j’ai apprécié il y a un mois un film comme «Dark Waters» qu’ils ne peuvent même pas sonner pour eux. Aussi des avocats … ou pour préciser, de la lutte d’un avocat obsolète qui devrait faire la vague contre un système conçu, en substance, pour favoriser les plus favorisés. Également basé sur des événements réels, qui d’autre part n’ont pas non plus à être pertinents lorsque nous parlons de ce qu’est un film en pratique. Seulement un film. Un film simple.

Je ne connais pas la vraie histoire après ‘Justice issue’ au-delà de ce qui a été vu dans un film qui, contrairement à ce qui est montré dans, par exemple, le film Todd Haynes susmentionné, ne transmet pas plus de passion que la routine de qui descend à Spar Il en fait un film. Deux heures pour dire comment je me prépare, à quel point bas, comment j’accède au supermarché, comment … bien, bien, tout ça. “L’un des supermarchés” pour qu’à la fin, quelqu’un me demande “et tout ça, pourquoi?” Où est “cela” qui rend cette excursion au Spar spéciale? particulier? particulier?

Deux très longues heures de film plus tard, ‘Justice issue’ est incapable de répondre à cela et à d’autres questions. C’est une succession de scènes qui se passent sans rien qui les éloigne du déjà vu qui implique de l’appeler “un des avocats” … plus, sans … ms. Ce n’est plus que nous le savons d’avance, c’est que les responsables menacent même de remettre en cause cette certitude juridique et morale. Ils ne prennent même pas la peine de donner un pli minimal aux «méchants» d’une fonction aussi rigide et plate qu’un mauvais échange de coups via Twitter.

Le mauvais est mauvais parce qu’il est raciste, et il est raciste parce que c’est le mauvais. Je n’ai plus rien à dire, madame. Je ne doute pas que dans la vraie vie, l’histoire peut être passionnante, et qu’en fait, ça doit être très intense de vivre quelque chose comme ça à la première personne. Mais je me réfère aux faits, comme est censé le faire un avocat qui ne vaut pas la peine de se tenir devant le juge et de répéter, sans plus tarder, que son client est innocent et que celui qui l’accuse le fait à cause du racisme. Le «problème de justice» est un examen fonctionnel, schématique et inerte d’un événement plus blanc que le lait.

Et le pire n’est ni cela, ni ce halo moraliste de celui qui vous endoctrine au lieu de vous raconter une histoire. Le pire, c’est qu’après deux longues heures, il est même incapable de bien s’expliquer en étant tellement concentré sur son intrigue. Quelque chose qui, contradictoirement, offre le meilleur de la fonction tout en mettant en évidence ses misères: Il suffit qu’un gardien de prison dise “5 minutes” pour baiser (et pardonner l’expression) à tout le reste. Quelque chose de tellement décroché dans le film qu’il finit par ressembler à une touche de subtilité.

Mais non, ce n’est pas le cas: c’est un détail lâche, sans autre développement que ce «blanchiment» avec lequel ils pointent vers des films comme «Green Book». Il suffit de le comparer avec «The Green Mile» dont la mémoire est impossible de ne pas venir à l’appel. Dans le film de Frank Darabont, tout était humanité et un profond respect pour la vie humaine, tandis que dans ‘Justice issue’, c’est un scénario. L’histoire typique avec laquelle “l’Hollywood” fait taire les voix de sa tête. La cantinelle d’un politicien, ou d’un cinéaste qui ne sait pas (ou ne veut pas) plus que répéter un slogan.

Par Juan Pairet Iglesias



@Wanchopex