Qui a gagné dans l’épique bataille de Captain America contre Batman?

Captain America et Batman se sont battus et un vainqueur a été déclaré dans la choquante bataille croisée de Marvel contre DC Comics.

Les deux principaux éditeurs de bandes dessinées se sont rarement croisés, mais lorsque cela se produit, cela choque souvent les lecteurs. Puisque les meilleurs super-héros font face ou collaborent. À une occasion, nous avons pu voir qui gagne dans un combat brutal entre Captain America et Batman.

L’événement crossover a été publié au milieu des années 90 et mettait en vedette une quantité importante de talents de Marvel et de DC Comics travaillant ensemble pour donner vie à certaines des meilleures batailles où les gagnants de chaque combat étaient décidés par le vote des fans. Le scénario global de DC contre Marvel n’était pas si important, car les combats étaient l’événement principal de la mini-série. Depuis essentiellement, deux dieux représentant les deux univers se sont affrontés avec des combats entre héros.

L’univers du perdant serait effacé de l’existence.

La bataille la plus choquante a sans aucun doute été Captain America contre Batman qui a eu lieu dans les égouts de Manhattan, où ils se sont battus assez régulièrement. Steve Rogers a même proclamé qu’il n’avait jamais combattu avec quelqu’un avec qui il était “si étroitement lié”, y compris le Red Skull, Hydra ou Zemo.

Batman et Captain America échangent plusieurs coups de poing pendant des heures. Cependant, l’eau a finalement jailli par un évent d’égout qui a choqué Steve Rogers, ce qui lui a fait perdre son bouclier et tomber. Le chevalier noir a réussi à frapper Captain America avec son batarang, mais a immédiatement sauvé Cap de la noyade. Alors qu’ils sortent des égouts, Steve déclare que Batman est le vainqueur du combat.

Bien que Batman ait finalement été nommé vainqueur du combat, ce n’est pas comme s’il avait battu Captain America. Le combat entre les deux était une affaire de va-et-vient qui semblait être complètement stagnante jusqu’à ce que l’eau distrait Steve permettant à Batman de gagner.

À la fin, les fans (sans surprise) ont choisi le Dark Knight pour gagner le combat contre Captain America. Cependant, les scénaristes ont décidé de rendre le match aussi uniforme que possible et de donner la victoire à Batman sans que Captain America ait honte. Pour deux des plus grands personnages de Marvel et DC, le seul résultat serait par décision: il n’y a jamais eu de K.O. dans le combat.

Batman a vaincu Captain America, mais ce fut une bataille honorable.

David larrad

Il a étudié la production audiovisuelle d’émissions et de télévision à la Fondation pour l’éducation audiovisuelle. Il a complété une maîtrise en design graphique et 3D.