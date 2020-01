Qui a tué Zoé dans Sauver Zoé? Dévoiler le mystère du nouveau drame pour adolescents de Netflix – HITC

Saving Zoe, qui vient d’arriver sur les services de streaming Amazon Prime Video et Netflix

Comme 13 Reasons Why de Netflix et d’autres émissions similaires le prouvent, il y a beaucoup d’appétit pour les drames pour adolescents en milieu scolaire.

Il n’est donc pas surprenant de voir des géants du streaming comme Netflix et Amazon ramasser des films et des émissions de télévision qui conviennent.

Un nouvel ajout à la collection de Netflix US est Saving Zoe, un drame scolaire qui regorge d’intrigues alors que les personnages principaux tentent de reconstituer les événements qui ont conduit à la mort de Zoe.

Spoilers à venir pour sauver Zoé.

Qu’est-ce que Saving Zoe?

Saving Zoe, basé sur le roman du même nom Alyson Noël, suit une lycéenne du nom d’Echo (Laura Marano) au moment où elle commence sa première année.

Cela fait un an que la grande sœur d’Echo, Zoé (Vanessa Marano), a été assassinée par un agresseur inconnu et sa perte hante toujours Echo et sa famille, Echo voyant toujours des visions de sa sœur alors qu’elle vaquait à sa journée.

Alors qu’à l’école, Echo reçoit le journal intime de sa grande sœur par l’ancien petit ami de Zoe et en le lisant, Echo commence non seulement à en apprendre davantage sur les événements qui ont mené à la mort de Zoe, mais elle ressemble de plus en plus à Zoe elle-même.

Qui a tué Zoé?

Alors que de nombreux suspects potentiels sont évoqués tout au long du film, il est révélé que Zoé a été effectivement attirée dans un piège.

Zoe était une actrice et mannequin en herbe et avait accepté de participer à une séance photo avec un mystérieux photographe.

Cependant, assister à cette séance photo s’est avéré fatal pour Zoé, car le soi-disant photographe lui a tranché la gorge et l’a tuée.

Le film se termine avec le photographe meurtrier derrière les barreaux pour son crime et il ressort que Zoé n’était qu’une des nombreuses victimes potentiellement tombées dans le même piège.

Comment regarder

Saving Zoe est arrivé en juillet 2019 et a connu une très courte séance de cinéma après sa sortie le 12 juillet.

Cependant, à l’approche de 2020, Saving Zoe a été repris par les services de streaming Netflix aux États-Unis et Amazon Prime Video ici au Royaume-Uni et est disponible en streaming maintenant.

