Qui aime ne trahit pas, qui aime les actions. Bande-annonce espagnole et affiche de «L’amour divin»

Festival Films a sorti la bande-annonce espagnole et l’affiche de ‘Amour divin‘, film sur le désir palpitant d’une femme qui vit pour la foi et attend et cherche un sceau divin … et qui finit par recevoir un sceau beaucoup plus grand qu’elle ne pourrait l’imaginer pour la prendre, ou pour tout remettre en question, ou pour être encore plus proche de Dieu

Situé dans un Brésil où l’église évangélique a été intégrée dans tous les aspects de la vie quotidienne, ‘Amour divin‘raconte l’histoire de Joana, une femme de 42 ans incarnée par Dira Paes qui utilise son travail pour faire avancer sa mission de sauver les couples qui se battent pour le divorce. En attendant un signe en reconnaissance de ses efforts, il fait face à la crise de son propre mariage qui finit par la laisser plus proche de Dieu … ou pas.

Le film, réalisé par le brésilien Gabriel Mascaro (‘Ox Nen’, ‘Winds of August’), arrive dans les salles espagnoles le 27 mars après avoir traversé des festivals aussi importants que Sundance ou Berln.

