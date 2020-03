Qui est Akansha Ranjan Kapoor? L’âge d’un nouveau venu sur Netflix, Instagram et sa célèbre famille – HITC

Akansha Ranjan Kapoor joue dans un nouveau film Netflix abordant des questions importantes.

Jusqu’à présent, cela a été une excellente année pour les films Netflix…

Nous avons eu les pierres précieuses Uncut angoissantes des frères Safdie et au-delà, mais en ce moment, la discussion est centrée sur Ruchi Narain’s Guilty.

Le public est rapidement plongé dans l’histoire de Nanki (joué par Kiara Advani), qui est chargé de découvrir la vérité lorsque la nouvelle étudiante Tanu accuse son copain de viol. C’est un visionnement difficile mais finalement engageant, avec un formidable ensemble d’artistes accomplis.

Kiara est exaltant dans le rôle du protagoniste, aidant à affronter les thèmes de la loyauté et du doute. Les questions abordées par le film sont profondément ancrées dans le monde réel et les problèmes de société qui persistent à ce jour. En fin de compte, nous sommes invités à aborder la situation actuelle avec plus de sincérité après avoir vu un cas déchirant se dérouler si vivement à l’écran.

Bien entendu, lorsqu’il s’agit de tels documents, l’accent est mis sur les performances. Heureusement, la jeune femme qui dénonce l’accusation est représentée par Akansha Ranjan Kapoor.

Akansha Ranjan Kapoor joue dans Guilty

Comme le souligne IMDb, le rôle de Tanu est en fait le tout premier rôle d’Akansha!

Selon Wikibio, l’actrice indienne de 26 ans est connue pour son travail de mannequin et est également une star notable des médias sociaux.

Y a-t-il des fans de l’actrice de Bollywood Alia Bhatt? Eh bien, cela vaut certainement la peine d’ajouter que la source souligne qu’elle et Akansha sont associées en tant que meilleures amies.

En ce qui concerne son éducation, elle a entamé une année d’études à l’École des arts du spectacle ITA, puis est entrée dans sa carrière de mannequin, travaillant avec des designers tels que Manish Malhotra. En fin de compte, son implication dans ce monde a conduit à ses débuts à la télévision dans la série TLC Decoded en 2019, menant bien à Guilty.

Suivez Akansha Ranjan Kapoor sur Instagram

Si vous êtes fan de son travail dans Guilty, cela vaut vraiment la peine de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @akansharanjankapoor; elle compte actuellement 389 000 abonnés impressionnants. Assurez-vous d’avoir un parchemin et de mieux la connaître – en fait, vous découvrirez peut-être que vous connaissez déjà sa famille…

La source précédente indique que son père est l’acteur et réalisateur Shashi Ranjan, tandis que sa mère est la fondatrice de la Indian Television Academy, Anu Ranjan.

Cela ne s’arrête pas là, car sa sœur – Anushka Ranjan – est également une actrice, apparue pour la première fois dans la comédie romantique Wedding Pullav, dirigée par Binod Pradhan.

Akansha Ranjan Kapoor parle de Tanu et coupable

Dans une publication Instagram touchante, Akansha a répondu à la réponse qu’elle et l’équipe ont reçue de ceux qui parlent de leurs expériences.

L’actrice écrit: «Non. 1 en Inde, n ° 1 au Pakistan et au Bangladesh, n ° 2 à Maurice (et en comptant)… nous sommes tous si reconnaissants et débordés en raison de la quantité d’amour que nous recevons de vous, les gars et les critiques. Il est irréel de voir combien de femmes se sont ouvertes à nous sur des choses comme celle-ci dans leur passé et leurs propres expériences. “

Elle a poursuivi: «Je suis tellement heureuse que Tanu encourage les femmes à être qui elles veulent être et notre film a commencé tant de conversations. Mon premier effort et le résultat a été humiliant. Nous sommes sur la lune avec la réponse et ce n’est que DEUX JOURS !!!! Merci à tous pour votre amour, votre relation et votre empathie pour # Guilty… PS- J’ai lu tous les commentaires, DM et tweets et disons simplement que vous avez fait de moi la fille la plus heureuse de tous les temps !!!! ”

C’est une performance formidable et nous prévoyons plus d’où cela vient.

