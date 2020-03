Qui est Arantza Ruiz? Marque de l’âge de la star du diable, Instagram et rôles précédents – HITC

Arantza Ruiz joue dans le nouveau film d’horreur de Netflix, Mark of the Devil.

Avec tout ce qui se passe, Netflix se révèle être une aide considérable.

Il y a eu de nouveaux ajouts formidables récemment, mais pour les fans d’horreur, la meilleure façon de vous distraire est de regarder quelqu’un d’autre vivre pire!

Le service de streaming propose une sélection solide de films d’horreur à explorer, mais si vous êtes un passionné de genre, vous vous retrouvez peut-être en train de dire “Je l’ai vu” à toutes les recommandations qui vous sont adressées.

Eh bien, la dernière offre pour attirer l’attention est Mark of the Devil.

Intitulé à l’origine La Marca del Demonio, ce film mexicain suit un duo alors qu’ils tentent de percer le cas d’une fille contrôlée par un mystérieux démon. Il est divertissant à regarder et offre des alertes assez efficaces, ce qui n’est pas surprenant étant donné qu’il était dirigé par le réalisateur Diego Cohen, précédemment responsable de Honeymoon et Romina.

Voyons maintenant la star du film, Arantza Ruiz…

Marque du diable Arantza Ruiz: Films et séries télé

Arantza Ruiz joue le rôle de Camila de la Cueva, qui se retrouve possédée par l’entité antagoniste.

Le projet peut servir d’introduction à ses talents pour beaucoup, mais en effet, elle a joué dans une série d’autres titres au préalable…

Selon IMDb, l’actrice de 22 ans est apparue pour la première fois sur les écrans dans un épisode de 2004 de My Love, My Sin et a ensuite apparu brièvement dans Pablo y Andrea (elle a joué Paty) un an après.

Avance rapide jusqu’en 2009 et elle a décroché le rôle de Tècnica Ràdio dans une série télévisée appelée Ventdelplà, qu’elle a repris pendant 28 épisodes tout au long de l’année et en 2010. Plus de travail télévisé est venu après, avec ses rôles de gagnant à travers La rosa de Guadalupe (divers) , Sense8 (Fan Girl), Juana Inés (Juana Inés), El hotel de los secrotos (Violeta), Fugitiva (Paulina), Perseguidos (María Guadalupe Luján Flores), Lady of Steel (Samantha Peña) et Los elegidos (Becka).

Ce n’est pas que la télévision, car elle était aussi dans les goûts de Romina (Ximena) et De las muertas (Angela) en 2018.

Suivez Arantza Ruiz sur Instagram

Si vous êtes un fan du travail d’Arantza Ruiz dans Mark of the Devil, ou l’un des autres projets mentionnés, d’ailleurs, assurez-vous de la suivre sur Instagram.

Vous pouvez la retrouver sur @arantzaruiz; elle compte actuellement un nombre impressionnant de 78,8 000 abonnés.

Il y a un tas de super snaps à parcourir, dont un lié à Mark of the Demon. De même, vous pouvez lui donner un suivi sur Twitter à @arantzaruiz_.

Nous espérons que vous avez apprécié le film!

Dans d’autres nouvelles, la date de sortie du DVD de Parasite UK a été confirmée.