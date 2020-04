Qui est cette fille? Premier aperçu de ‘Angelyne’

Peacock, la nouvelle plateforme de streaming de NBCUniversal, a publié la première bande-annonce de «Angelyne», mini-série inspirée d’un article THR écrit par Gary Baum qui tourne autour de la vraie figure de Ronia Tamar Goldberg.

Un Emmy Rossum (‘Shameless’) méconnaissable joue le principal protagoniste de cette production de contenu anonyme, Composition 8, Esmail Corp. et Universal Cable Productions (UCP), dont Martin Freeman fait également partie et a le soutien en tant que producteur exécutif de Sam Esmail, créateur de ‘Mr. Robot et le vrai mari de Rossum.

Lucy Tcherniak (‘Wanderlust’, ‘The End of the F *** ing World’) réalise les quatre épisodes de cette mini-série créée et écrite par Nancy Oliver (‘Lars and a Real Girl’, ‘True Blood’) ‘) qui sortira à une date à déterminer sur la plateforme de streaming NBCUniversal précitée, dont le lancement officiel est prévu pour juillet prochain (au moins aux Etats-Unis).

