Qui est Dorothea Williams? La connexion Onward de Pixar expliquée! – HITC

La nouvelle bande-annonce de Soul taquine de grandes choses à venir, mais qui est Dorothea Williams?

Avouons-le, nous avons tous été réduits en larmes par un film à un moment donné de notre vie.

Le cinéma possède souvent le pouvoir de nous plonger dans les histoires racontées, et lorsque ces histoires deviennent de plus en plus percutantes, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous sentir bien, que ce soit avec des larmes de joie ou de tristesse.

En parlant de joie et de tristesse, peu de films récents ont rendu le public aussi émotif que Pixar’s Inside Out. Le film de 2015 aborde les thèmes de l’émotion avec une imagination exaltante, faisant une telle impression que la plupart des foules ont quitté les projections de cinéma les yeux larmoyants et se bousculent pour les tissus.

Parallèlement à des efforts comme Finding Nemo et Coco, le studio a cimenté une réputation pour les œuvres de sculpture qui résonnent si universellement et il semble qu’ils l’aient à nouveau chassé du parc avec Soul.

Réalisé par Pete Docter, ce film à venir raconte l’histoire de Joe Gardner (exprimé par Jamie Foxx), un professeur de musique qui, après un accident, est envoyé dans un royaume où les âmes développent des personnalités avant d’être envoyées sur Terre.

La bande-annonce nous en dit beaucoup, mais qui est exactement Dorothea Williams?

Soul: Dorothea Williams dans le vers Pixar

Dorothea Williams est un personnage qui figure dans Soul.

C’est une musicienne de jazz que Joe admire énormément, et au fur et à mesure que les choses avancent, il a l’opportunité de jouer avec Dorothea et son groupe au Half Note Club (présenté ci-dessus).

Cependant, ceux qui aiment Pixar sauront qu’il existe parfois de petites connexions entre les films, et il s’avère que le personnage est référencé dans un film précédent!

En conversation avec Empire, le réalisateur d’Onward Dan Scanlon a révélé qu’il y avait un clin d’œil à Dorothea Williams dans son film: «Il y a un artiste de jazz dans Soul nommé Dorothea Williams… Notre film ne contient aucun être humain, alors nous avons pensé, comment allons-nous va faire un signe de tête là-dedans? “

Il a poursuivi: «Au début de l’acte un, lorsque Barley se précipite pour nettoyer son jeu que Colt Bronco a renversé, vous pouvez voir que la famille Lightfoot a un tas d’albums. Le meilleur album est un album de Dorothea Williams … J’étais comme, c’est un bon endroit pour le mettre là-dedans. “

Angela Bassett: Films et séries télé

Le personnage de Dorothea Williams est exprimé par la merveilleuse Angela Bassett.

Le public peut mieux associer l’actrice américaine de 61 ans au rôle de Tina Turner dans le biopic What’s Love Got to Do with It.

Plus récemment, elle est devenue bien connue pour jouer à Ramonda dans le MCU, apparaissant dans des efforts tels que Black Panther et Avengers: Fin de partie. Si vous n’êtes pas un fan de Marvel, d’autre part, vous l’avez peut-être vue dans Mission: Impossible – Fallout (elle a joué Erika Sloane), London Has Fallen (Lynne Jacobs), This Means War (Collins) et Chi- Raq (Mlle Helen).

En ce qui concerne la télévision, elle a joué de nombreux personnages dans American Horror Story (Marie Laveau, Desiree Dupree etc.) et a exprimé Ana Spanikopita sur BoJack Horseman de Netflix.

(EDITORIAL UNIQUEMENT) Angela Bassett assiste au défilé Elie Saab dans le cadre de la Fashion Week de Paris Automne Femme

Les fans de Pixar embrassent la bande-annonce de Soul sur Twitter

Depuis la chute de la bande-annonce éclairante, un certain nombre d’admirateurs ont afflué sur Twitter pour offrir leurs réflexions.

Honnêtement, cela semble être un gagnant absolu! Découvrez une sélection de tweets:

Dans d’autres nouvelles, le Good Karma Hospital est de retour!